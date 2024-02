Der erste Marvel-Film 2024 floppt so hart, dass offenbar gleich eine ganze geplante Reihe vom Tisch ist

Nein, Madame Web gehört nicht zum Marvel Cinematic Universe, ist aber noch immer ein Marvel-Film. Bildquelle: Sony/Marvel Studios

Magere 13 Prozent bei Rotten Tomatoes und bisher maue 51 Millionen eingespielt - Madame Web läuft etwas länger als eine Woche im Kino, doch schon jetzt steht fest: Das wird ein ziemlich dicker Flop.

Rechnet erstmal nicht mit mehr Madame Web

Denn damit schneidet der Film, der womöglich über 100 Millionen Dollar gekostet hat, im Kontext des modernen Superhelden-Kinos historisch schlecht ab. Selbst Morbius, der online ähnlich zerrissen wurde, kam 2022 mit einem weltweiten Einspielergebnis von 170 Millionen davon.

Das Debakel um Madame Web könnte jetzt nicht nur für geplante Sequels, sondern ein ganzes Film-Universum herbe Konsequenzen nach sich ziehen. Das geht aus einem neuen Bericht von The Hollywood Reporter vor, in dem Branchen-Experten und -Insider ihre Einschätzungen abgeben.

Dabei herrscht der Konsens: Einen neuen Madame Web werden wir in den nächsten zehn Jahren nicht mehr sehen. Dabei hatte der Film unmissverständlich potenzielle Sequels angeteast, welche die Geschichten der Spider-Women Sydney Sweeney, Isabela Merced und Celeste O’Connor fortführen.

Rettet Kraven Sonys Spider-Verse?

Die Stimmung bei Sony wird als entsprechend düster bezeichnet. Es geht sogar so weit, dass offenbar das aktuelle Spider-Verse des Filmstudios auf der Kippe steht. Die Venom-Filme waren zwar kommerzielle Hits, enttäuschten aber Kritiker. Morbius und Madame Web stellten sich dann auch noch als Flops an den Kinokassen heraus.

Potenziell könnte Kraven the Hunter am 30. August 2024 das Ruder herumreißen, während sich Tom Hardy mit Venom 3 am 8. November von seiner Rolle als Anti-Held verabschieden will. Sollte das nicht klappen, rechnen Insider mit einem harten Cut seitens Sony und einem weiteren Reboot des eigenen Superhelden-Universums.

2:42 Kraven the Hunter: Im Trailer zum Solo-Film des Spider-Man-Schurken geht’s ganz schön zur Sache

Kleine Gedächtnisstütze: Nachdem Sam Raimis Spider-Man 3 scheiterte, folgte ein Neustart mit Andrew Webbs Filme mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Für dieses Universum gab es ebenfalls ambitionierte Pläne, die nach dem Misserfolg von The Amazing Spider-Man 2 und dem großen Sony-Hack von 2014 (mehr dazu bei Filmstarts) begraben wurden.

Im direkten Kontrast zu dem strauchelnden Spider-Verse ohne Spider-Man stehen natürlich Sonys Animationsfilme: Sowohl Into the Spider-Verse als auch Across the Spider-Verse mit Miles Morales im Fokus begeistern Kritiker sowie Fans und waren auch an den Kinokassen beispiellose Erfolge. Diese Filme werden aber separat behandelt und betrachtet.

Meanwhile at the MCU ...

Übrigens: Interessiert ihr euch dafür, was wir von Madame Web halten und was aktuell im Marvel Cinematic Universe passiert, werdet ihr unter den folgenden Links fündig.

Habt ihr Madame Web, Morbius oder Venom 1 und 2 bereits gesehen und wenn ja, wie gut haben euch die Filme gefallen? Glaubt ihr, dass Kraven the Hunter Sonys Spider-Verse retten kann oder rechnet ihr mit dem Schlimmsten? Was haltet ihr von den Spider-Man-Filmen um Tom Hollands Peter Parker und Shameik Moores Miles Morales? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!