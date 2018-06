Entwickler Trion Worlds hält an diesem Wochenende, genauer gesagt ab heute, eine Open Beta von Defiance 2050 ab. Ihr könnt die Beta via Steam oder auf Trions hauseigenem Launcher Glyph herunterladen, ein Konto bei Glyph benötigt ihr aber in beiden Fällen. Der Release des Free2Play-Titels findet am 10. Juli 2018 statt.

Das Shooter-MMO Defiance 2050 ist die runderneuerte Fassung des Titels Defiance, der 2013 mit einem neuartigen Konzept überzeugen wollte. Parallel lief nämlich eine Fernsehserie auf dem PayTV-Sender SyFy, deren Verlauf auf die Story des Spiels Einfluss nahm. Somit konnten Spieler ein duales Medienerlebnis genießen. Die Produktion der Serie wurde im Jahr 2015 nach der dritten Staffel eingestellt.

Defiance 2050 kommt mit überarbeiteter Grafik und neuen Features daher. Am Szenario ändert sich aber nichts: In einer postapokalyptischen Zukunftswelt spielt ihr gemeinsam mit Freunden oder Fremden großangelegte Koop-Kämpfe gegen Außerirdische und nutzt dabei auch deren fremdartige Technologie. Dazu kommen Charakterentwicklung und eine MMO-typische Loot- und Grindspirale.

