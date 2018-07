Das hat sich Entwickler Trion Worlds sicherlich ganz anders vorgestellt, aber der Release von Defiance 2050 ging ordentlich in die Hose. Am vergangenen Dienstag erschien die Free2-Play-Neuauflage, die das Ursprungs-MMO eigentlich an vielen Stellschrauben verbessern sollte. Doch wie zahlreiche Kommentare auf Social Media und Steam nahelegen, waren vor allem die Server nicht auf die derzeitige Spielerzahl vorbereitet.

Verbindungsabbrüche, Lags und schwere Bugs setzten dem Third-Person-Shooter zu und erschwerten ein unterbrechungsfreies Spielerlebnis. Die Spieler quittieren das mit einem »größtenteils negativen« Steam-Review-Score. Nur 34 Prozent der über 200 Reviews sind positiv (Stand 11. Juli, 12:00 Uhr). So schreibt ein Nutzer beispielsweise:

Ein anderer Spieler schlägt in dieselbe Kerbe und fragt sich, warum das Spiel in diesem Zustand veröffentlicht wurde:

Die Probleme bestehen übrigens nicht nur auf dem PC. Auch PS4- und Xbox-One-Nutzer klagen über instabile Server. Wie die Entwickler von Defiance 2050 auf Twitter mitteilen, sind Bug Fixes bereits in Arbeit und auch die Verbindungsqualität zu den Servern wird derzeit untersucht. Spieler sollen die offiziellen Foren-Threads besuchen und dort Fehler melden. Die ersten Updates wurden aber schon vor einigen Stunden auf die Server aufgespielt, weitere sind in Planung.

Thank you Ark Hunters for joining us for launch! We're continuing to work hard on several issues including latency and connection problems players are experiencing. We hope to get some fixes in soon, check our forums for updates and to report bugs: https://t.co/uitC8FCC6O