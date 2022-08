Der LS22 kündigt neuen DLC mit Traubenvollernter ERO Grapeline an

Entwickler GIANTS Software kündigt den nächsten DLC für den Landwirtschafts-Simulator 22 an. Diesmal wartet eine neue Spezialmaschine für eure Weinreben auf euch. Zusätzlich zum digitalen Add-On haben die Schweizer diesmal auch noch physischen Merch im Schlepptau. Alle Infos fassen wir im Artikel für euch zusammen. Den Ankündigungs-Trailer zum DLC könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was gibt es im neuen DLC?

Der neue DLC eignet sich perfekt für Maschinenenthusiasten, denn mit dem ERO Grapeliner Serie 7000 reiht sich der Traubenvollernter des deutschen Herrstellers von Weinbautechnik in die lange Reihe der lizenzierten Fahrzeuge im LS22 ein. Die Maschine hilft euch dabei, eure Früchte sorgfältig und effizient zu ernten.

Das Add-On ist kostenpflichtig ab dem 23. August für PC und Konsolen verfügbar - für Besitzer des Year 1-Passes hingegen ist er kostenlos.

LS22 ERO Grapeliner DLC ansehen

Neuer LS22-Merch bringt Licht ins Dunkel

Zusammen mit dem DLC kündigte Entwickler GIANTS Software auch physisches Zubehör an: eine offizielle Landwirtschafts-Simulator Rundumleuchte. Derartige orangene Leuchten werden normalerweise an Traktoren und anderen Landwirtschafts-Maschinen angebracht.

Die LS22-Lampe könnt ihr an euren PC per USB anschliessen, um mehr Immersion in eure Spielwelt zu bringen. Denn die Rundumleuchte reagiert bei kompatiblen Spielen auf die Maschinerie. Jeder Leuchte ist außerdem auch ein Dowload-Code für den ERO Grapeliner beigelegt.

16 12 Mehr zum Thema Landwirtschafts-Simulator 22: Der große Guide für Einsteiger

Wollt ihr frisch mit dem LS22 einsteigen? Dann hilft euch unser ausführlicher Einsteiger-Guide bei allen Fragen rund um Fahrzeugkauf, Vieh und Ernte.

Ihr spielt den LS22 schon länger? Was haltet ihr von dem neuen DLC? Und ist die Rundumleuchte etwas für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!