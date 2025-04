Der neue Steam Sale beweist, dass Steam für jedes noch so kleine Genre einen Sale macht

Bonfire Peaks ist nur eines von vielen aktuell rabattierten Rätselspielen.

Große Genres kennen wir alle: Rollenspiele, Shooter, Actionspiele, vielleicht noch Meta-Genres wie Storyspiele. Doch mittlerweile gibt es auch Nischen innerhalb von Nischen innerhalb von Nischen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Kistenspiele ein eigenes Ding sind?

Das propagiert zumindest Steam in einem neuen großen Sale: Das Steam Festival der Kistenpuzzlespiele richtet sich an alle, die gerne tüfteln und schieben . Der Sale ist am 21. April gestartet und läuft noch bis zum 28. April, 19 Uhr deutscher Zeit.

Und der Name ist tatsächlich Programm: Im Kistensale geht es einzig und allein um Rätselspiele mit starkem Fokus auf dem Verschieben von Boxen. Aktuelle eher storylastige Rätselhits wie Blue Prince findet ihr hier also nicht, dafür aber kleinere Exoten mit teils überraschend positiven Steam-Bewertungen. Gehen wir mal ein paar Highlights durch.

Highlight: Isles of Sea and Sky

Genre: Rätselspiel

Rätselspiel Release : 22. Mai 2024

: 22. Mai 2024 Preis & Rabatt: 10 Euro (50 Prozent Rabatt)

2:40 Trailer zu Isles of Sea and Sky: Das Rätselspiel knackt auf Steam über 90 Prozent positive Reviews

Isles of Sea and Sky steht in der Tradition sogenannter Sokoban-Spiele. Der Name mag euch nichts sagen, aber gerade die Ü30-Semester unter euch werden sicher mal auf Game Boy oder PC über irgendeinen Sokoban-Erben gestolpert sein: In Sokoban (ursprünglich ein japanisches Spiel von 1982) müsst ihr Kisten in der richtigen Reihenfolge auf die korrekten Schalter schieben, um irgendeine Belohnung einzusacken.

Isles of Sea and Sky greift diese Idee auf und packt sie in eine Art Retro-Open-World im Pixellook vergangener Klassiker wie The Legend of Zelda: Links Awakening. Ihr bereist eine maritime Inselwelt, knackt alle möglichen Kopfnüsse und schreitet so im Spiel voran.

Isles of Sea and Sky steht auf Steam bei 92 Prozent positiven Reviews. Viele Rätselfans feiern es als unglaublich coole Erfahrung, so beispielsweise der User Valeour: Unglaubliches Spiel! Sehr anregende und befriedigende Rätsel. Die ganze Ästhetik und das Szenario sind einfach wunderbar, und die Steuerung ist auf die beste Art und Weise simpel.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Isles of Sea and Sky

Weitere interessante Angebote

Und noch ein paar gut bewertete Spiele im Schnelldurchlauf:

In Patrick's Parabox knobelt ihr euch durch 350 handgebaute Schieberätsel, in denen Boxen in Boxen in Boxen zu lösen sind. Die über 3.000 Steam Reviews sind zu 99 Prozent positiv! Aktuell um 40 Prozent reduziert auf rund 12 Euro.

In Bonfire Peaks löst ihr Schieberätsel in 3D, um Leuchtfeuer zu entzünden. Über 200 Herausforderungen erwarten euch. Vor allem der coole Look sticht hervor. Aktuell um 60 Prozent rabattiert, kostet rund 8 Euro.

Dungeon and Puzzles sieht sich ebenfalls als Sokoban-Erbe, verlagert das Kistenprinzip aber in ein Dungeon-Szenario mit Monstern, Fallen und Labyrinthen. Das Spiel ist um 80 Prozent reduziert und für läppische 2 Euro zu haben.

Sokobond ist ein kleiner Chemie-Knobler, in dem ihr Moleküle zusammensetzt. Rund 100 Level erwarten euch, Chemie-Kenntnisse sind laut Entwickler nicht nötig. Kostenpunkt: rund 4 Euro (70 Prozent Rabatt).

In Arranger: A Role-Puzzling Adventure begleitet ihr die kleine Jemma auf einem Selbstfindungstrip durch eine malerische Spielwelt. Der Trick an der Sache: Sobald ihr sie bewegt, bewegt sich auch die 2D-Welt; ihr verschiebt also aktiv die Welt, um Rätsel zu knacken und im Spiel voranzukommen. Arranger kostet derzeit 9 Euro (50 Prozent), auf Steam gibt's aber auch eine kostenlose Demo.

Mehr zum Thema Neu bei Steam: Ein traumhaftes Rollenspiel-Kunstwerk erwartet euch von Dennis Zirkler

Falls ihr seit dem ersten Tomb Raider angesichts von Kisten Schreikrämpfe bekommt, lohnt sich parallel zum Puzzle Sale natürlich auch ein Blick über den Tellerrand hinaus, zum Beispiel zu den Releases der Woche. So erscheint mit Clair Obsur diese Woche eines der meisterwarteten Rollenspiele überhaupt, außerdem kehrt mit Fatal Fury: City of the Wolves eine altgediente Fighting-Game-Marke nach über 25 Jahren zurück!