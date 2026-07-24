Vor drei Monaten ein Flop in den Kinos, jetzt die Nummer 1 in 67 Ländern auf Netflix: Der neue Hit ist ein Erotik-Thriller

Lucero (links: Ludwika Paleta) braucht endlich mal wieder etwas Spannung in ihrem Leben und möchte dem schnöden Familienalltag entkommen. Bildquelle: Netflix

»Sex sells« ist das aktuelle Motto der Netflix-Charts – jedenfalls wenn man sich den ersten Platz so anschaut. In 67 Ländern ist »Deseo – Verlangen« (internationaler Titel: Desire) der meistgeschaute Film (via Flix Patrol). In der Release-Woche (13. bis 19. Juli) verzeichnete Desire bereits 12,9 Millionen Aufrufe und ist der meistgesehene fremdsprachige Film in diesem Zeitraum.

Im Erotik-Thriller geht es um die erfolgreiche Anwältin Lucero (Ludwika Paleta), die eine leidenschaftliche Affäre mit dem Schwimmlehrer ihrer Tochter, Matías (Óscar Casas), beginnt. Ihr perfektes Leben gerät zunehmend aus den Fugen, als Eifersucht, Manipulation und ein fataler Mordfall ins Spiel kommen.

Desire hat eine Laufzeit von circa 97 Minuten (1 Stunde und 37 Minuten). Im Regiestuhl saß Teresa Simone, die mit dem Film ihr Debüt gibt. Das Drehbuch schrieben Guilia Cardamone (Miss Bela) und Vanessa Miklos (Muda, Shirgo).

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Klassischer Fall von Flop im Kino, voller Erfolg im Streaming

Seinen Kinostart feierte Desire Anfang Mai in Spanien, wo er nur 1.443 Zuschauer in den Saal lockte. Die Einnahmen belaufen sich dort auf 9.827 Euro. In Mexiko kam der Film deutlich besser an und nahm bei 57.644 Besuchern umgerechnet etwa 255.268 Euro (5.071.585 mexikanische Pesos) ein (via Península Films & Entertainment). Genaue Angaben zum Budget des Erotik-Thrillers gibt es nicht.

So wirklich herausragende Kritiken hat Desire allerdings nicht. In der Filmdatenbank IMDb landet der Film nur bei 4,3 von 10 Sternen. Auf Letterboxd liegt der Durchschnitt sogar nur bei 2,2 von 5 Sternen.

Franziska Hammerschmidt Ich habe mir Desire tatsächlich auch vor ein paar Tagen angeschaut und würde ihn mit 3 von 10 Sternen auf bewerten. Ja, er ist ganz unterhaltsam, aber er feuert auch ein Klischee nach dem anderen heraus. Das ist bei solchen Filmen natürlich normal, aber die Szenen und Interaktionen der Figuren sind teilweise so weit von der Realität entfernt, dass ich zwischendurch pausieren musste, um tief durchzuatmen. Wenn ihr euren Kopf ausschaltet und euch einfach berieseln lassen wollt, dann ist Deseo euer Film. Ihr verpasst aber auch absolut gar nichts, wenn ihr den Erotik-Thriller einfach aussetzt.

Falls ihr mit Erotik-Thrillern überhaupt nichts anfangen könnt, dann findet ihr in der obigen Linkbox viele andere Empfehlungen wie die neuen Serien und Filme der letzten Woche auf dem Streaming-Dienst eurer Wahl. Zum Beispiel startet am 23. Juli 2026 Staffel 4 der Star-Trek-Serie Strange New Worlds auf Paramount Plus.