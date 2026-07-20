Neu im Streaming: Diese Woche geht’s endlich mit einer der besten Star-Trek-Serien auf Paramount Plus weiter

Captain Pike (rechts: Anson Mount) und seine Enterprise-Crew stürzen sich diese Woche in ein neues, galaktisches Abenteuer. Bildquelle: Paramount

Willkommen in der neuen Streaming-Woche! Vom 20. bis zum 26. Juli warten natürlich wieder neue Serien und Filme auf euch. Wir haben euch wie gewohnt ein paar Highlights herausgefiltert, die wir euch jetzt kurz und knackig vorstellen. Viel Spaß!

Highlight der Woche: Star Trek: Strange New Worlds – Staffel 4 bei Paramount Plus

Weitere spannende Streaming-Releases:

Highlight der Woche: Strange New Worlds – Staffel 4 bei Paramount Plus

1:47 Nicht nur Dinosaurier, sondern auch Drachen: Die Star-Trek-Serie Strange New Worlds wird ihrem Titel im neuen Trailer zu Staffel 4 mehr als gerecht

Autoplay

Genre: Sci-Fi/Action/Abenteuer I Staffeln: 4 I Showrunner: Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers I Cast: Anson Mount, Ethan Peck, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Paul Wesley I Wo streamen? Paramount Plus ab dem 23. Juli

Bevor Strange New Worlds im Jahre 2027 mit Staffel 5 endet, steht erst einmal das vierte Abenteuer von Captain Christopher Pike (Anson Mount) und seiner Crew an. Diesmal geht es wieder auf Entdeckungstour durch die Galaxis. Demnach dürfen sich Fans darauf freuen, mehr von den verschiedensten Planeten und ihren Bewohnern zu sehen – mit dabei: Dinos und Drachen!

Ab dem 23. Juli 2026 beginnt die Ausstrahlung auf Paramount Plus, und es gibt jede Woche eine neue Episode. Insgesamt umfasst Staffel 4 wie gewohnt zehn Folgen. Auf Rotten Tomatoes belegt Strange New Worlds aktuell den ersten Platz, wenn es um die am besten bewertete Star-Trek-Serie geht.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Prime Video

Ab Montag, den 20. Juli:

Person of Interest – Staffel 1 bis 5: In der beliebten Sci-Fi-Serie entwickelt das geniale Computergenie Harold Finch (Michael Emerson) eine künstliche Intelligenz, die die gesamte Welt überwacht und Terroranschläge verhindern soll. Doch die KI filtert auch andere Verbrechen wie geplante Morde heraus und da sich die Polizei darum nicht kümmert, greift Finch selbst ein. Person of Interest konnte in den 2010er-Jahren viele Fans begeistern, was die Bewertungen auf Rotten Tomatoes und in der Filmdatenbank IMDb deutlich zeigen.

– Staffel 1 bis 5: In der beliebten Sci-Fi-Serie entwickelt das geniale Computergenie Harold Finch (Michael Emerson) eine künstliche Intelligenz, die die gesamte Welt überwacht und Terroranschläge verhindern soll. Doch die KI filtert auch andere Verbrechen wie geplante Morde heraus und da sich die Polizei darum nicht kümmert, greift Finch selbst ein. Person of Interest konnte in den 2010er-Jahren viele Fans begeistern, was die Bewertungen auf Rotten Tomatoes und in der Filmdatenbank IMDb deutlich zeigen. Greenland 1 & 2 : Ein interstellarer Komet rast auf die Erde zu und nur eine Handvoll Menschen bekommt die Möglichkeit, in einem geheimen Militärbunker vor der drohenden Katastrophe Schutz zu suchen. Mit dabei sind Bauingenieur John Garrity (Gerard Butler), seine Frau Allison (Morena Baccarin) und ihr zuckerkranker Sohn Nathan (Roger Dale Floyd). Doch erst einmal muss sich die Familie bis zum Bunker durchschlagen.

: Ein interstellarer Komet rast auf die Erde zu und nur eine Handvoll Menschen bekommt die Möglichkeit, in einem geheimen Militärbunker vor der drohenden Katastrophe Schutz zu suchen. Mit dabei sind Bauingenieur John Garrity (Gerard Butler), seine Frau Allison (Morena Baccarin) und ihr zuckerkranker Sohn Nathan (Roger Dale Floyd). Doch erst einmal muss sich die Familie bis zum Bunker durchschlagen. Game Night: In der Thriller-Komödie endet ein Spieleabend unter befreundeten Pärchen – darunter Jason Bateman (Arrested Development, Zoomania) und Rachel McAdams (Red Eye, Doctor Strange) – mit einer echten Entführung und einem Wettlauf gegen die Zeit. Irgendwann weiß niemand mehr, was Fake und was Realität ist.

Ab Mittwoch, den 22. Juli:

Der Große Gatsby: Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von F. Scott Fitzgerald mit Leonardo DiCaprio hinterfragt kritisch den amerikanischen Traum und heimste dafür bei den Oscars 2014 gleich zwei Preise für das beste Kostümdesign und die beste Filmmusik ein.

Neu bei Apple TV

Ab Freitag, den 24. Juli:

The Dink: In dieser neuen Sportkomödie entdeckt New-Girl-Star Jake Johnson als einstige Tennis-Legende seine Liebe für den eigentlich von ihm verhassten Trend Pickleball. Ebenfalls mit dabei sind Ben Stiller (Tropic Thunder, Zoolander), Chris Parnell (Walk Hard, Rick & Morty) und Mary Steenburgen (Zurück in die Zukunft, Nightmare Alley).

Falls ihr in dieser Liste nichts für euch gefunden habt, schaut doch gerne einmal in der obigen Linkbox vorbei. Dort findet ihr die Highlights der letzten Wochen. Falls ihr vorhabt, The Odyssey von Christopher Nolan im Kino anzuschauen, könnt ihr euch zum Beispiel auf Prime Video den Film Troja von Wolfgang Petersen ansehen. Dort erfahrt ihr, was vor The Odyssey im Trojanischen Krieg passiert ist.