Die Zeit läuft: Seit Dezember 2021 dürfen alle Charaktere in Destiny 2 kostenlos auf die grandiose Forsaken-Kampagne zugreifen, doch dieser Luxus hat bald ein Ende. Dann werden die alten Inhalte nämlich auf Eis gelegt und können nicht mehr gespielt werden.

Wieso sich der Entwickler Bungie zu solch harschen Maßnahmen gezwungen sieht und wieso Forsaken für jeden Fan von Destiny 2 ein Muss ist, erfahrt ihr hier.

Das erwartet euch in der Forsaken-Kampagne

Wie lange kann ich noch kostenlos spielen? Die Forsaken-Kampagne könnt ihr noch bis zum 22. Februar 2022 ohne Zusatzkosten spielen - auch Free-2-Play-Spieler.

Was bietet mir Forsaken? Unter Fans von Destiny 2 gilt Forsaken als die bis dato beste Story-Kampagne des Multiplayer-Shooters. Vor allem emotional bekommen Kenner der Lore hier einiges geboten und viele wichtige Handlungsdetails haben auch heute noch Relevanz. Vor allem die Rolle von Uldren Sov (aka Krähe ) wird durch die Geschehnisse in ein anderes Licht gerückt.

Es sind aber nicht alle Forsaken-Inhalte kostenlos zugänglich. Ein paar Features werden zusätzlich im Store als Paket angeboten, nämlich folgende:

Der Raid Letzter Wunsch

Der Dungeon Der zerbrochene Thron

Alle exotischen Waffen, die mit Forsaken ins Spiel kamen

Wer also zum Beispiel derzeit mit dem Gedanken spielt, in Destiny 2 einzusteigen, sollte die Geschichte von Forsaken unbedingt noch erleben, um auch in Zukunft mitreden (oder zumindest wissend nicken) zu können.

Zukunft ist ein gutes Stichwort - wie sieht die denn aus? Auch nach dem 22. Februar müssen Destiny-2-Helden nicht auf neuen Content verzichten. Dann startet nämlich das neue Addon Die Hexenkönigin , auf deren Erscheinen ihr euch im Story-Trailer schon mal einstimmen lassen könnt:

Warum fliegt Forsaken überhaupt aus dem Spiel? Nach dem 22. Februar wird der Entwickler Bungie wie gesagt die Forsaken-Kampagne in die ewigen Jagdgründe entlassen. Der Grund dafür liegt laut Aussagen des Studios in der Komplexität des Spielcodes.

Wenn neue Addon-Inhalte erscheinen, muss älterer Content dafür weichen, um die Stabilität des Spiels gewährleisten zu können. Das sorgt bei der Spielerschaft immer wieder für Unmut, da dadurch letzten Endes bezahlte Inhalte nicht mehr zugänglich sind.

Ob Forsaken nur in die Kühltruhe kommt, um später eventuell reaktiviert zu werden, bleibt abzuwarten. Denkbare Anlässe für solche Kurz-Comebacks wären besondere Events wie Jubiläen.

Welche Inhalte werden verschwinden? Zum Abschluss listen wir euch noch mal übersichtlich auf, welche Inhalte bald aus dem Spiel fliegen:

Die Seasons 12 bis 15

Die Forsaken-Kampagne inkl. des Gebietes Wirrbucht

Die Missionen Omen und Vorzeichen

Werdet ihr die Gelegenheit nutzen, um mal in Destiny 2 reinzuschnuppern? Oder seid ihr als erfahrene Spieler froh darüber, die Kampagne nachholen zu können? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!