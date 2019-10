Im Rahmen von Destiny 2: Shadowkeep beziehungsweise Festung der Schatten erhaltet ihr insgesamt acht Essenzen, die es zu reinigen gilt. Als Belohnung dafür gibt es acht legendäre Waffen. Darunter auch die Mond-Shotgun »Ein kleiner Schritt«, die ihr für die Essenz des Zorns bekommt.



Um diese Quest abzuschließen, müsst ihr allerdings die Zähne des Shun'Gath (Fangs of Shun'Gath) aufspüren. Weil Destiny 2 sich hier bedeckt hält, was konkrete Infos angeht, erklären wir euch, wie ihr diesen Quest-Schritt einfach abschließen könnt und möglichst schnell eure neue Waffe in den Händen haltet.

Wie reinige ich die Essenz des Zorns?

Die meisten Aufgaben, die ihr zum Reinigen der Essenzen erfüllen müsst, sind sehr simpel. Man muss zum Beispiel Kills mit einer bestimmten Waffenart oder Fähigkeit erzielen oder spezielle Missionen wie Events abschließen.



Um die Quest »Essenz des Zorns« überhaupt zu erhalten, müsst ihr zunächst eine beliebige Albtraumjagd abschließen - je höher die Schwierigkeitsstufe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie bekommt.



Anschließend erhaltet die die Aufgabe Kills mit eurer Superfähigkeit auf dem Mond zu erzielen und die Zähne von Shun'Gath zu finden. Ersteres ist schnell erledigt, für Teil 2 sind wir da.

So findet ihr die Zähne von Shun'Gath

Die Zähne von Shun verstecken sich im Weltengrab, in den Tiefen der Scharlachroten Festung auf dem Mond. Dringt einfach so tief in die Festung ein, bis ihr euch dort befindet. Anschließend müsst ihr Gegner erledigen.



Einer der Schar-Leibeigenen dort verfügt über eine gelbe Lebensleiste und lässt das gesuchte Item fallen, wenn ihr ihn tötet. Habt ihr alles erledigt, geht es zum Pult der Bezauberung, um die Schrotflinte als Belohnung zu erhalten.

Was ist das Pult der Bezauberung?

Während der Story-Kampagne von Shadowkeep schaltet ihr das sogenannte Pult der Bezauberung auf dem Mond frei. Das ist ein Altar, bei dem ihr die acht gefundenen Essenzen in acht Waffen umwandeln könnt.



Vorher müsst ihr die oben erwähnten Beutezüge bestreiten, um die Essenz zu reinigen, die jeweils andere Aufgaben von euch fordern. Die Waffen, die ihr erhaltet, haben zufällige Werte. Passen die euch nicht, könnt ihr die Essenz zurückkaufen und erneut eine zufällige Waffe erschaffen.



Dafür braucht ihr Illusorische Kerne, die ihr zufällig von Gegnern auf dem Mond oder über Beutezüge dort, beziehungsweise direkt vom Pult, erhaltet.

