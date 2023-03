Destiny 2-Spieler nehmen Abschied von Schauspieler Lance Reddick

Lance Reddick ist tot. Fans trauern um den US-Schauspieler und Synchronsprecher.

Der amerikanische Schauspieler Lance Reddick stirbt unerwartet im Alter von 60 Jahren. Der John Wick- und The Wire-Star wurde am 17. März tot in seiner Wohnung aufgefunden. Neben zahlreichen Auftritten in Filmen und Serien wirkte Reddick auch an Videospielen wie Horizon: Forbidden West und Destiny 2 mit.

Destiny 2-Spieler trauern um Commander Zavala

Der US-Schauspieler widmete über zwei Jahrzehnte seiner Karriere und hinterlässt große Abdrücke nicht nur in bekannten Filmen und Serien (John Wick, Bosch, The Wire, Lost), sondern auch in Videospielen. In Destiny 2 etwa lieh er Commander Zavala seine Stimme.

Diesen wichtigen Charakter begleitete Reddick seit 2014 und wuchs mit seiner lockeren und lustigen Art vielen Spielerinnen und Spielern stark ans Herz. Um ihm nach seinem plötzlichen Tod die letzte Ehre zu erweisen, versammeln sich nun Hüter in Destiny 2 und knien vor Commander Zavala nieder.

Der Twitter-Account Destiny Bulletin teilt ein paar Eindrücke:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

»Lance Reddick war eine Ikone«

Destiny-Entwickler Bungie äußert sich auf Twitter zu dem überraschenden Verlust:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Lance Reddick war eine Ikone auf der Leinwand, in Destiny und vor allem in Person. Seine Liebe zu unserer Community zeigte sich in Commander Zavala, in seiner kompromisslosen Hingabe an sein Handwerk und in der Freundlichkeit, die er ausstrahlte und mit der er seine Mitmenschen berührte. Zu sagen, dass wir ihn vermissen werden, ist eine tiefe Untertreibung, aber das macht es nicht weniger wahr. Ruhe in Frieden, Lance.

Auch Fans äußern in den Kommentaren auf Twitter, Reddit, YouTube und Co. ihr Mitgefühl an Freunde und Verwandte und schreiben von ihrer tiefen Trauer. Spielerinnen und Spieler teilen Erinnerungen an Reddicks Charakter, rezitieren seine Dialoge und teilen Bilder aus Destiny 2. Lance Reddick berührte unzählige Menschen mit seiner Positivität und wird noch lange in Erinnerung bleiben.