»Die deutsche Sprache hat unser Spiel kaputt gemacht« - Ein einzelnes Komma reichte, um ein Steam-Spiel in die Knie zu zwingen

Ausgerechnet die deutsche Übersetzung sorgte im Mech-Shooter für sehr kuriose Abstürze.

Bugfixing gehört zu den frustrierendsten Aufgaben in der Spieleentwicklung, besonders wenn ein Fehler scheinbar ohne Muster auftritt.

Die Entwickler des VR-Mech-Shooters Iron Rebellion standen monatelang vor genau diesem Rätsel: Immer wieder beschwerten sich Spieler auf Steam und im Meta Quest Store über spontane Abstürze. Das Problem dabei: In den automatischen Absturzberichten tauchte absolut nichts auf.

Erst als das Team anfing, exakte Spielsituationen nachzustellen, stießen die Entwickler auf eine Fehlerkette, die so absurd ist, dass sie fast schon wieder Kunst ist.

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Autoplay

Wie die Entwickler auf TikTok erklären, lag die Ursache in einer extrem spezifischen Kombination von Ereignissen. Das Spiel stürzte nämlich genau dann ab, wenn:

Ein Mech zerstört wurde,

der Wrackhaufen nach links fiel,

sich das Ganze an einer ganz bestimmten Stelle auf einer konkreten Karte abspielte,

und immer genau zwei deutsche Spieler an der Situation beteiligt waren.

Also stellte das Team sich die Frage: Wie zur Hölle kann die Sprache der Beteiligten einen Absturz auslösen?

Die Lokalisierung zerschießt den Netcode

In der Informatik sind Dezimalzahlen ein sensibles Thema. Während im englischsprachigen Raum Punkte als Dezimaltrenner genutzt werden (etwa 1.99 Dollar), nutzt die deutsche Sprache dafür standardmäßig das Komma (z. B. 1,99 Euro)

Genau hier lag der Hund begraben: Durch die deutsche Lokalisierung des Spiels wandelten sich bei der Positionsberechnung die Dezimalpunkte in Kommas um. Wenn der Mech an dieser einen Stelle nach links kippte, verschickte das Spiel die Positionsdaten als Datenpakete über das Netzwerk an andere Spieler.

Enthielten diese Pakete durch die deutsche Systemeinstellung plötzlich Kommas statt Punkte, wusste der Netzwerkcode der Mitspieler nichts mehr damit anzufangen. Die Daten konnten nicht mehr verarbeitet werden – und das Spiel verabschiedete sich augenblicklich mit einem Crash.

Das Problem ist inzwischen behoben, aber in die Hall of Fame der skurrilsten Bugs hat es Iron Rebellion damit auf jeden Fall geschafft. Oder fallen euch auf Anhieb noch spezifischere Fehler als dieser ein? Wenn ja: Ab in die Kommentare damit!