Der Schauspieler Reuben Langdon, Synchronsprecher von Dante in Devil May Cry 5, ist nur knapp einem bewaffneten Autodiebstahl entkommen. Der Räuber feuerte sechs Kugeln auf das Fahrzeug mit Langdon und seinem Begleiter Steve Copeland ab. Es wurde niemand verletzt.

Langdon befand sich für Dreharbeiten der Dokumentation »Vision of the Ages« zusammen mit Copeland in Guatemala. Hier versuchte ein bewaffneter Räuber in deren Auto einzusteigen. Als Reaktion auf diesen Überfallversuch drückte Copeland auf das Gaspedal. Darauf eröffnete der Räuber das Feuer. Mindestens sechs Schüsse soll er abgegeben haben.

Mit dem Schrecken davongekommen

Glücklicherweise trafen die Kugeln ausschließlich das Auto selbst und keinen der Insassen. Nach der erfolgreichen Flucht drehte Copeland ein Video, in dem er die Geschichte erzählt und den am Auto angerichteten Schaden zeigt. Er merkt hierbei an, wie ein Schuss im Beifahrersitz einschlug und Langdon hätte treffen können.

Dante's Synchronsprecher äußerte sich auf Twitter mit einem Kommentar, der glatt aus Devil May Cry 5 stammen könnte: »Ich bin froh, dass ich heute morgen meinen kugelsicheren Kaffee hatte.« In dem von Copeland gedrehten Video merkt er zudem an, dass er noch zu einer Devil-May-Cry-Party muss.

Die Erfahrung der beiden ist nicht ungewöhnlich. Guatemala hat eine der höchsten Kriminalitätsraten der Welt. Im Jahr 2016 gab es im Durchschnitt 101 Morde pro Woche. Auch bei den Mordraten ist es ganz oben an der Spitze dabei. Nur 4% dieser Taten werden verurteilt. Den aktuellen Berichten zufolge wurde auch der Räuber, der Langdon und Copeland überfiel, nicht gefasst oder identifiziert.

Der Synchronsprecher des Halbdämons darf sich derweil auf die Releaseparty von Devil May Cry 5 freuen. Das wird am 8. März für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen.

