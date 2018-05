Diablo 2 - Fan-Remake in StarCraft-2-Engine startet in offene Testphase

The Curse of Tristram heißt ein ambitioniertes Fan-Remake zu Diablo 2. Der Macher, egodbout2, nutzt die Engine von StarCraft 2, um dem Blizzard-Klassiker zu neuem Glanz zu verhelfen. Jetzt steht die öffentliche Testphase kurz bevor. Hierzulande startet sie am 12. Mai, um 2 Uhr morgens, in der Starcraft-2-Arcade. Unterstützt werden europäische, amerikanische und asiatische Server.

Der Build startet mit den sechs Gebieten Rogue Encampment, Cold Plains, Crypt, Stony Field, Den of Evil und Blood Moor. Als Schwierigkeitsgrade dürfen Spieler zwischen Normal, Heroic und Mythic wählen. Diese sind jedoch nicht allesamt von Beginn an wählbar, sondern müssen erst freigespielt werden.

Weitere Gebiete sollen in Zukunft folgen. Ob egodbout2 das komplette Spiel neu auflegen wird, ist aber noch nicht bekannt. Die Starcraft-2-Arcade ist übrigens für jeden kostenlos zugänglich. Der Test zum »Diablo 2«-Fan-Remake ist deshalb für euch gratis. Einen kleinen Eindruck vom Spiel erhaltet ihr über das nachfolgende »Public Test Realm Opening Video«.

Wer mehr erfahren will, tritt dem offiziellen Discord-Channel von The Curse of Tristram bei.