Die BlizzCon hat's geschafft: Maurice ist wieder voll im Diablo-Fieber! Aber weder Diablo 2: Resurrected noch Diablo 4 sind bereits spielbar, also was tun? Na logisch: Es wird mal wieder Zeit für Diablo 2! Das spielt Maurice heute ab 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal MAX und spekuliert dabei mit euch über das Remaster und die Zukunft von Blizzard:

Aber nicht nur mit Maurice! Wir haben eine illustre Runde an Gästen eingeladen: Mit dabei sind Michi, Mein-MMO-Chefredakteurin Leya und Diablo-Obersupermegaexperte Jessirocks. Ihr wisst schon, der Typ von der Diablo-Fanseite, der vermutlich jeden deutschen Guide zu Diablo 3 geschrieben hat, den ihr je gelesen habt! Also außer unseren hier natürlich, die auch ganz famos sind! Lest einfach beide!

Ähem. Wo waren wir?

Ah ja, Twitch! Wie gesagt: Heute um 18 Uhr geht's los! Und zu Diablo 2: Resurrected gibt's einiges zu reden: Was erhoffen wir uns vom Remaster? Wie gut spielt sich Diablo 2 heute noch für Leute wie Leya, die es zum ersten Mal erleben? Und wie für Veteranen, die vielleicht mit rosa Brille rangehen? Zur Einstimmung schaut doch vielleicht mal Jessis Video zum Thema:

Link zum YouTube-Inhalt

Außerdem werden wir über Blizzard im allgemeinen diskutieren. Was verrät uns die BlizzConline über die zukünftige Richtung der Firma? Wie zufrieden waren wir mit dem gezeigten zu Diablo 4? Und natürlich: Wie zufrieden wart ihr? Diskutiert mit uns und stellt uns eure Fragen, wir freien uns auf euch!