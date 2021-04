Blizzard hat recht kurzfristig angekündigt, wann die technische Alpha für Diablo 2: Resurrected startet - nämlich dieses Wochenende. Im offiziellen Blogeintrag auf blizzard.com enthüllte das Studio die genauen Release-Zeiten und gab bekannt, welche Inhalte euch erwarten. Wir fassen für euch hier die wichtigsten Informationen zur Alpha des Remasters zusammen.

Die genauen Startzeiten:

Wann geht's los? Am Freitag, dem 9. April um 16:00 Uhr

Am Freitag, dem 9. April um 16:00 Uhr Wann ist's zu Ende? Am Montag, dem 12. April um 19:00 Uhr

Was in Diablo 2: Resurrected alles genau anders wird, wie das Spiel aussieht und was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr bis zum Start der Alpha aber auch anhand unserer vollumfänglichen Übersicht:

Wie weit kann ich spielen?

Die Alpha dient in erster Linie dem Zweck, dass die Entwickler einige technische Daten sammeln können, die sie für die Entwicklung brauchen und um direktes Feedback von Spielern zu bekommen. Das komplette Spiel wird vorerst aber nicht verfügbar sein. Stattdessen könnt ihr die ersten beiden Akte von insgesamt fünf Akten (inklusive Lord of Destruction) spielen.

Akt 1

Im ersten Akt von Diablo 2 landet euer Held oder eure Heldin im Lager der Jägerinnen, inmitten einer sumpfigen Waldlandschaft. Hier müsst ihr das Vertrauen der Schwesternschaft vom Verborgenen Auge erlangen. Dafür durchforstet ihr das Umland, säubert eine Höhle, sammelt euren ersten Loot und besiegt die abtrünnige Jägerin Blutrabe. Sogar ein Trip nach Tristram aus Diablo 1 steht bevor. Das Finale findet sich im Kampf gegen Andariel, der Herrin der Qual, im verlassenen Kloster.

Akt 2

Sobald alle Quests im ersten Gebiet gelöst wurden, reist ihr an der Seite des Händlers Warriv nach Lut Gholein. Einer Stadt mitten in der Wüste. Hier bekommt ihr von Deckard Cain den Auftrag, nach alten Artefakten der Horadrim zu suchen, müsst eine magische Dunkelheit lüften und schließlich in das Grabmal von Tal Rasha vorstoßen. An dessen Ende trefft ihr auf Andariels Bruder Duriel, dem ihr euch in einem brutalen Gefecht erwehren müsst.

Inhaltlich wird sich an Diablo 2 übrigens wenig ändern. Warum diese Absage aber auch ein gutes Zeichen sein kann, hat unser Redakteur Dimi ausführlich anhand seines Interviews mit den Entwicklern analysiert:

Welche Klassen sind spielbar?

In der Alpha könnt ihr von den insgesamt sieben Klassen vorerst nur drei auswählen. Praktischerweise wurde sich aber immerhin für drei Klassen entschieden, die typische Diablo-Spielweise abbilden und auch jene, die alle schon beim ursprünglichen Release im Jahr 2000 dabei waren.

Die Amazone: Die Amazone ist eine geschickte Klasse, die mit Speeren oder Pfeilen im Fernkampf austeilen kann.

Die Amazone ist eine geschickte Klasse, die mit Speeren oder Pfeilen im Fernkampf austeilen kann. Der Barbar: Der klassische Haudrauf, der im Nahkampf der Dämonenbrut das Fell über die Ohren zieht.

Der klassische Haudrauf, der im Nahkampf der Dämonenbrut das Fell über die Ohren zieht. Die Zauberin: Mit mächtiger, elementarer Magie wirft sich die Zauberin in die Schlacht. Sie kann flammenwände beschwören, Gegner einfrieren oder sich teleportieren.

In späteren Testphasen sollen auch die restlichen Klassen (Totenbeschwörer, Paladin, Assassine und Druide) spielbar sein. Die Klassen seht ihr in Aktion in unserem Vergleichsvideo mit dem Original:

Wie kann man mitmachen?

Die Anmeldungen für die Alpha von Diablo 2 sind schon seit der Ankündigung möglich. Auch jetzt noch könnt ihr auch auf der offiziellen Webseite registrieren. Einfach diesem Link hier folgen.

Zur Alpha werden aber nicht automatisch alle angemeldeten Spieler zugelassen. Erstmal findet der Test in einem kleinen Rahmen statt. Checkt am 9. April ab 16:00 Uhr euer Email-Postfach, womöglich habt ihr eine Einladung erhalten. Wenn ihr am 9. keine bekommt, werdet ihr auch an den Tagen danach nicht mehr eingeladen.

Es soll aber noch mindestens eine weitere Alpha-Phase geben. Hier kann es sein, dass ihr denn einen Zugang bekommt. Ihr könnt außerdem am Wochenende trotzdem einen Blick auf Diablo 2 werfen. Das Spiel darf nämlich ohne Einschränkungen gestreamt werden. Die Streams beginnen bei ausgewählten Streamern sogar bereits einen Tag vorher. Also am 8. April um 19 Uhr.

Was ist in der Alpha noch alles anders?

Neben der kürzeren Spieldauer und den wenigen Klassen wird es noch ein paar Einschränkungen mehr geben, mit denen ihr euch arrangieren solltet. Zuvorderst gilt natürlich, dass das Remaster technisch noch nicht in der Verfassung ist, wie zum Release geplant. Rechnet also mit Bugs. Außerdem gilt: