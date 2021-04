Diablo 2 Resurrected: Welche Klasse ist euer Favorit?

Auf der Blizzcon 2021 war die Freude unter Diablo-Fans groß. Nicht nur gab es neue Infos zum heiß erwarteten Diablo 4, auch wurde überraschenderweise ein Remaster von Diablo 2 angekündigt. Unter dem Namen Diablo 2: Resurrected lebt der Action-Rollenspiel-Klassiker wieder auf und bringt auch das Addon Lord of Destruction mit.

Was sich genau am Gameplay ändert, was es kostet und wann ihr mit einem Release rechen könnt, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Übersicht zu Diablo 2: Resurrected. Erst kürzlich konnten einige von uns und euch bereits einen Blick in die technische Alpha werfen. Die haben wir natürlich schon ausgiebig gespielt und Kollegin Natalie hat euch nach zwölf Stunden Spielzeit ihren ersten Eindruck zusammengefasst:

Wie der Name schon sagt, soll die Alpha den Entwicklern in erster Linie einige technische Daten einspielen, die sie für die Entwicklung brauchen. Deswegen waren innerhalb der Alpha nur die ersten beiden Akte und nur die Klassen Amazone, Barbar und Zauberin spielbar.

Macht mit bei unserer Umfrage

In kommenden Testphasen dürft ihr euch angeblich auch auf die vier fehlenden Klassen freuen. Bis dahin würde uns aber interessieren, welche Klasse ihr eigentlich am liebsten spielt.

Wer noch ein Fließbienchen obendrauf haben mag, stimmt nicht nur in unserer Umfrage ab, sondern erzählt uns und dem Rest der Community in den Kommentaren, warum es seine liebste Klasse ist.

Noch mehr Infos und Eindrücke aus Diablo 2: Resurrected

Wer nicht selbst an der Alpha teilnehmen konnte, kann sich hier unser Video-Fazit anschauen. Hier seht ihr unter anderem den direkten Vergleich zwischen altem und neuem Gameplay und erfahrt, wie gut die Controllersteuerung funktioniert.

Natürlich haben wir uns die Alpha nicht nur aus spielerischer Perspektive angeschaut, sondern sie auch technisch auf Herz und Nieren geprüft. Im Diablo 2 Resurrected Performance-Check findet ihr neben Benchmarks auch eine erste Einschätzung von Hardware-Redakteur Alex.