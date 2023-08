Diablo 4 zu 132 Prozent abgeschlossen: Spieler erreichen mehr, als sie eigentlich dürften

Hm, da kann irgendwas nicht stimmen.

In Diablo 4 habt ihr momentan die Gelegenheit, mit eurem Fleiß so richtig anzugeben. Wer sich nämlich reinhängt, der kann über 100 Prozent aller Herausforderungen im Spiel abschließen. Ganz richtig, über 100 Prozent. Das würde bedeuten, ihr erfüllt mehr Herausforderungen, als es eigentlich im Spiel gibt.

Das Phänomen tritt aktuell bei zahlreichen Spielerinnen und Spielern auf, die ihre gesprengten Prozentleisten auf Reddit teilen. Hier finden sich Herausforderungs-Leisten von 101 Prozent bis sage und schreibe 132 Prozent.

Um die Herausforderungs-Anzeige in Diablo 4 zu erhöhen, müsst ihr gemeinhin allerlei Aufgaben in der Welt erfüllen. Also etwa eine bestimmte Anzahl an Skeletten platt walzen, bestimmte Bereiche in der Welt entdecken oder auch alle Aspekte in einem Gebiet entdecken.

Woher kommt dieses Phänomen?

Dass der Bug erst mit dem Release von Season 1 auftritt, ist natürlich kein Zufall. Offenbar sorgen die neuen Aufgaben dafür, dass die Prozentzahlen derart ungewöhnliche Ausmaße annehmen. Immerhin führt jede neue Saison in Diablo 4 immer auch eine sogenannte Saison-Reise ein, die aus einer Vielzahl an weiterführenden Herausforderungen besteht.

Es ist auch nicht auszuschließen, dass Blizzard neue Herausforderungen unabhängig von der Saisonreise eingebaut hat und schlicht und ergreifend dabei ein Fehler auftrat, der das Maximum nicht auf ein neues Niveau hob, sondern stattdessen einfach Erfolge über das frühere Maximum hinaus bescherte.

Höchstwahrscheinlich wird sich Blizzard dieses Problems in Zukunft aber annehmen. Auf der anderen Seite ist eine so hohe Prozentzahl natürlich ein guter Indikator, wie viel ihr über das Hauptspiel hinaus bereits alles geschafft habt.

