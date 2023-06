Diablo 4: Wie viele Akte hat das Action-Rollenspiel?

Wie viele Akte hat Diablo 4 und wie lange dauert es, sie durchzuspielen? Wir geben die Antworten!

Prolog, Akt 1, Epilog - welche Begriffe könnten mehr im Einklang mit einer packenden Handlung epischen Ausmaßes stehen als diese Begriffe. Blizzard setzt ebenso wie in den Vorgängern auch bei Diablo 4 auf eine Aktstruktur. Wie diese aufgebaut ist, wo sie euch ab welchem Level hinführt und wie lange ihr wahrscheinlich braucht, um die Story zu beenden, erklären wir euch hier.

Achtung Minispoiler: Auch wenn wir hier keine Handlung an sich nacherzählen, wird doch ein Ort verraten, der allerdings wenig überraschend für ein Diablo ist.

Eine Saga in sechs Akten

Normalerweise solltet ihr etwa nach 15 bis 25 Stunden mit der Hauptstory durch sein und locker Stufe 30 erreicht haben.

Die Diablo 4-Kampagne unterteilt sich in sechs einzelne Akte. Eingeleitet sowie beendet wird die Erzählung noch durch einen Prolog sowie einen Epilog. Die Story führt euch durch alle Gebiete der Open World von Diablo 4.

Ihr könnt Akt eins bis drei in beliebiger Reihenfolge angehen.

Prolog: Zersplitterte Gipfel

Zersplitterte Gipfel Akt I: Ein kalter und eiserner Glaube

Ein kalter und eiserner Glaube Akt II: Das Messer dreht sich abermals (in Scosglen, ideal geeignet ab Stufe 10)

Das Messer dreht sich abermals (in Scosglen, ideal geeignet ab Stufe 10) Akt III: Die Erschaffung von Monstern (in der Trockensteppe und in Kehjistan, ab Level 15)

Die Erschaffung von Monstern (in der Trockensteppe und in Kehjistan, ab Level 15) Akt IV: Ein Aufziehender Sturm

Ein Aufziehender Sturm Akt V: Verkaufte Schicksale (in Hawezar und den brennenden Höllen)

Verkaufte Schicksale (in Hawezar und den brennenden Höllen) Akt VI: Tanz der Schöpfer

Tanz der Schöpfer Epilog

Das Pferd erhaltet ihr übrigens im vierten Akt. Der folgende Guide erklärt euch, wie, wann und wo ihr die Reisen durch die Open-World beschleunigen und somit um einiges erträglicher machen könnt. Denn wie GameStar Peter Bathge überzeugt ist, sollte der Spieler weit früher seinen Rappen satteln dürfen.

Akte als Hilfe für Story und Gameplay

Wie wichtig die Hauptstory übrigens als roter Faden sein kann, um nicht nur die Welt und ihre Charaktere zu verstehen, sondern auch das eigentliche Gameplay spaßig zu halten, erklärt erneut unser Diablo-Haupttester Peter Bathge in einem Guide.

Denn die Levelangaben der Hauptquest sind nicht nur zum Spaß da, sie zeigen euch, wann es Sinn ergibt, sich die anderen Gebiete auch mal anzuschauen, statt zu lange am gleichen Ort zu verweilen, was euch sogar spielerische Nachteile beschert.

Tipp: Spielt für ein Story-Erlebnis auf Weltstufe 1, also den ersten der vier Schwierigkeitsgrade von Diablo 4. So kommt ihr schneller durch, steigt rasch auf und habt vor allem mit eurem ersten Charakter schlicht ein angenehmeres Spielerlebnis. Erst mit reichlich Gold für gute Ausrüstung vom Start weg ist Weltstufe 2 empfehlenswert.

Leveln ohne Story: Sobald ihr die Kampagne von Diablo 4 einmal durchgespielt habt, könnt ihr alle folgenden Charaktere auf dem Account auch komplett ohne die Story aufleveln. Ihr findet bei der Heroen-Erstellung zu Beginn eines neuen Spiels dann einen entsprechenden Button. Was bleibt, ist die offene Welt mit allen Gegnern zum Looten nach Herzenslust.

Wie weit seid ihr in der von Lilith verheerten Welt vorangekommen? Habt ihr schon reichlich Seiten im Buch umgeblättert oder rennt ihr der Hauptstory quasi levelnd davon? Wie gefällt euch die Geschichte von Diablo 4 oder fragt ihr euch gerade: Wovon redet der? Ich meine das, was ihr hektisch wegklickt, wenn mal keine Gegner oder Loot über dem Schirm verteilt werden. Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!