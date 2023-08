Diablo 4: Barbar verursacht mit einem Schlag 9 Milliarden Schaden und haut den stärksten Boss um

Barbaren sehen nicht nur muskulös aus, sondern können manchmal auch ordentlich zuhauen.

Das Echo von Lilith soll euch in Diablo 4 eigentlich ziemlich lange beschäftigen. Während ihr euch durch den riesigen Lebensbalken des Bosses kloppt, kann er euch zusätzlich mit einer getroffenen Attacke mühelos aus den Latschen hauen. Zwar konnten Spielerinnen und Spieler Uber Lilith schon in ziemlich kurzer Zeit besiegen, ein Barbar stellt sie nun aber nochmal in den Schatten.

Unglaubliche Zahlen

Ein Diablo-Spieler lud nun vor wenigen Tagen ein Video von seinem Kampf gegen Lilith hoch, das weniger als 30 Sekunden lang ist. Während sein Barbar in den ersten Sekunden ein bisschen auf Liliths Echo einschlägt, ist es dann lediglich eine Fähigkeit, die beinahe 9 Milliarden Schaden verursacht - und den gesamten Lebensbalken des Bosses leert. Ansehen könnt ihr euch den kurzen Kampf hier:

Doch wie kann der Barbar nur zu einem so gewaltigen Schlag ausholen? Eine genaue Beschreibung seines Builds gibt der Spieler zwar nicht zum Besten, aber es ist wohl eine Kombination aus der Fähigkeit Blutspieß (oder auf englisch Rupture) und dem wohl mächtigsten Item von Season 1, dem Barbier-Herz .

Blutspieß verursacht an Gegnern Schaden in Höhe ihrer gesamten Blutungsmenge und befreit sie dann vom Blutungsschaden. Ihr stapelt also möglichst viele Blutungseffekte, um dann mit einem Blutspieß möglichst viel Schaden zu verursachen.

Und auch das Barbier-Herz, das in Season 1 in eurer Ausrüstung gesockelt werden kann, setzt auf ein ähnliches Prinzip: Hier wird der Schaden nach einem kritischen Treffer gespeichert, verstärkt und dann mit einem einzigen Schlag entfesselt. Die Kombination aus Fähigkeit und Herz ermöglicht dann die gigantische Schadensmenge.

