Diablo 4: Season 2 fixt wohl endlich ein Feature, das schon seit Release kaputt ist

Diablo 4 will mit Season 2 auch die Widerstände fixen.

Diablo 4 bietet mit all seinen verzweigten Mechaniken und Features immer wieder Angriffsfläche für Fans, denen einiges davon nicht gefallen will. Blizzard hört oft auf das Feedback, manchmal sorgen sie mit ihren Patches aber auch für helle Aufregung.

Einige vielfach kritisierte Mechaniken bleiben aber scheinbar unberührt. So etwa der Widerstand gegen elementaren Schaden. Diese Eigenschaft wird schon seit dem Release immer wieder aufs neue von den Fans kritisiert, da sie einfach nicht richtig funktioniert.

Jetzt hat sich auf X (ehemals Twitter) Community Director Adam Fletcher gemeldet und stellt in Aussicht, dass Widerstände zum Start von Season 2 überabeitet werden. Bis die startet, werden aber noch einige Monate ins Land gehen. Vermutlich ist es erst im Oktober so weit.

Elementarer Widerstand wird repariert

Sonderlich viele Details sind aus dem Posting noch nicht zu entnehmen. Allerdings besteht natürlich die Hoffnung, dass Blizzard sich das Kernproblem ansieht und diese Eigenschaft endlich nachvollziehbarer und überhaupt funktional macht.

Über die Widerstände wird sich immerhin bereits seit dem Release beschwert. Im Kern geht es um den Schadens-Widerstand, gegen Blitz, Feuer oder Eis. Es gibt Items, Attribute und Skills, die diesen Widerstand prozedural erhöhen. Allerdings hat sich gezeigt, dass derartige Widerstände den tatsächlichen Schaden deutlich weniger reduzieren.

Inzwischen ist klar, dass etwa der Rüstungswert hilfreicher ist und elementare Wiederstände gerade im Endgame nahezu keine Rolle spielen. Der YouTuber Kripparrian fasste das Problem bereits wenige Tage nach Release zusammen:

Auch Lootfilter sollen kommen

Die verbesserten Widerstände stehen nicht als einziges auf der Wunschliste der Community. Immer wieder wird auch über Loot-Filter wie bei Path of Exile geredet, womit ihr nur noch die Items angezeigt bekommt, die ihr auch haben wollt.

Ein solches Feature wird Diablo 4 wohl ebenfalls in absehbarer Zeit bekommen. Zumindest bestätigt Franchise Manger Rod Fergusson, dass die Loot-Filter auf ihrem Zettel stehen. Hier gibt es allerdings noch keine Einordung, wann die Mechanik kommen könnte.

Was denkt ihr dazu? Freut ihr euch schon jetzt darauf, dass die Widerstände endlich repariert werden oder seid ihr immer noch wütend, dass es noch so lange dauert? Sind Widerstände überhaupt etwas, worauf ihr bei Diablo 4 achtet oder ist euch diese Mechanik relativ egal? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!