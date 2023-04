Diablo 4: Der Battle Pass verschlingt so viel Zeit wie ein Open World-Spiel

In Anbetracht der Battle Pass-Spielzeit von Diablo 4 wird eure Freizeit wird im Höllenfeuer von Lilith in Flammen aufgehen.

Ihr habt dieses Jahr nichts Wichtiges vor? Sehr gut. Denn mit dem Battle Pass von Diablo 4, der alle drei Monate ausgewechselt wird, habt ihr sowieso für nichts anderes mehr Zeit. Blizzard hat enthüllt, wie viel Spielzeit ein einzelner Battle Pass durchschnittlich verschlingen soll. Spoiler: Es sind viele, viele Stunden.

Wie viel Spielzeit bietet der Battle Pass?

Laut Associate Game Director Joe Piepiora im Gespräch mit PCGamer soll ein Battle Pass von Diablo 4 um die 80 Spielstunden beanspruchen. Wollt ihr euch alle Inhalte davon erspielen, seid ihr also eine ganze Weile beschäftigt. Natürlich ist die genaue Anzahl an Stunden vom jeweiligen Spielstils des Spielers und auch des Charakters abhängig.

Fans sollten dabei beachten: Alle drei Monate startet in Diablo 4 eine neue Season - und damit gibt es auch jeweils einen neuen Battle Pass. Pro Jahr stehen Spielern also insgesamt vier Pässe zur Verfügung. Wenn jeder davon 80 Spielstunden bieten soll und sich auf die Aussage von Joe Piepiora verlässt, kommt man damit auf insgesamt 320 Spielstunden.

Diablo 4: Unsere GameStar-Charaktere sind der Gipfel der Kreativität ansehen

Seasons und Battle Pässe in Diablo 4

Jede Season ein neuer Charakter: Mit jeder neuen Season müsst ihr dabei wieder bei Null anfangen. Euer Charakter aus der vorangegangenen Season wird nämlich für die nächste gesperrt und muss auf die Auswechselbank. Damit startet ihr in jede Season mit einer neuen Level-1-Spielfigur - laut Blizzard soll das für langfristigen Spaß mit neuen Herausforderungen sorgen.

Wie genau funktioniert der Battle Pass? Das System für Diablo 4 lässt sich mit dem anderer Live-Service-Spiele wie zum Beispiel Call of Duty oder Fortnite vergleichen: Spieler steigen im Rang auf und können sich bei den insgesamt 100 Stufen pro Pass Belohnungen freischalten. Dabei gibt es auch kostenlose Goodies für Spieler, die keine zehn Euro investieren wollen.

Kein Story-Content im Battle Pass: Piepiora betont übrigens, dass Spieler nichts von der Story verpassen, wenn sie auf den kostenpflichtigen Battle Pass verzichten. Wer an dem zeitintensiven Grind nicht interessiert ist, wird von der Handlung von Diablo 4 nicht zurückgelassen.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC und Konsolen. Über den Early Access können Vorbesteller aber schon am 2. Juni starten. Was ihr sonst zu Diablo 4 wissen solltet, erfahrt ihr unter den obigen Links.

Was haltet ihr von dem Season- und Battle Pass-Modell von Diablo 4? Freut ihr euch darüber, dass so viel Spielzeit drinstecken soll oder schreckt euch die Ansage vielleicht sogar ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!