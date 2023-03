Diablo 4: Wie gefällt euch die Beta?

Das erste Betawochenende von Diablo 4 ist angebrochen und wir wollen von euch eine erste Wasserstandsmeldung einholen: Wie findet ihr die Beta bisher? Ist Diablo 4 genau das, was ihr euch gewünscht habt oder gibt es Dinge, die sich bis zum Release noch ändern müssen?

Für einen ganz groben Überblick haben wir euch oben eine Umfrage eingebettet, bei der ihr bequem per Klick ein erstes Stimmungsbild abgeben könnt. Da das natürlich nur bedingt aussagekräftig ist, freuen wir uns selbstverständlich und wie üblich auch über ausführliche Meinungen in den Kommentaren.

Vielleicht habt ihr ja schon eine Wunschliste an Dingen zusammengestellt, die sich noch ändern müssen. Oder euch sind Dinge während des Spielens aufgefallen, die ihr richtig grandios findet. So oder so: Wir freuen uns über eure schriftlichen Eindrücke.

Kollege Fabiano hat außerdem fünf famose Tipps zusammengeschrieben, wie ihr das meiste aus der Beta rausholt:

Ab wann dürfen alle spielen ?

Aktuell können lediglich die Vorbesteller und Mitglieder der GameStar-Plus-Familie, die an unserer Beta-Key-Vergabe teilgenommen haben, spielen. Ab kommendem Wochenende öffnen sich aber auch für alle anderen die höllischen Beta-Tore.

Wir haben euch nochmal alle Beta-Zeiten aufgelistet:

Vorbesteller Beta

Wann geht's los? Am Freitag, den 17. März 2023, um 18:00 Uhr

Wann ist es vorbei? Am Montag, den 20. März 2023, um 21:00 Uhr

Open Beta für alle

Wann geht's los? Am Freitag, den 24. März 2023, um 18:00 Uhr

Wann ist es vorbei? Am Montag, den 27. März 2023, um 21:00 Uhr

Noch mehr Infos zu Diablo 4 gibt's übrigens auch in den oben verlinkten Artikeln. Selbstverständlich sind wir an beiden Beta-Wochenenden auch mit weiteren Tipps, Tricks und Ersteindrücken für euch am Start und berichten über alles Spannende rund um eines der heiß erwarteten Action-Rollenspiele des Jahres. Für den Moment freuen wir uns aber in erster Linie über eure Umfrageteilnahme und eure Kommentare.