Diablo 4: Blizzard erklärt, warum eine neue Klasse kommt, nach der niemand gefragt hat

Statt Kreuzritter werden Geistgeborene die neue Klasse in Diablo 4. Den grimmigen Blick können aber beide gut.

Mit der Erweiterung Vessel of Hatred bekommt Diablo 4 eine brandneue Klasse. Anders als Jäger, Barbar oder Zauberer gab es die Geistgeborenen bisher in keinem Spiel der Reihe. Bei den Fans standen allerdings eher Paladin oder Kreuzritter auf dem Wunschzettel, Blizzard entschied sich aber für einen anderen Weg.

Dschungel-Geister statt göttlicher Zorn

Im Interview mit GamesRadar erklärte Diablo-Chef Rod Fergusson, dass Blizzard sich im Klaren darüber sei, der Erwartungen der Fans zu brechen. Er begründet die Entscheidung damit, dass neue Klasse zum Dschungel-Thema des Addons passen sollte:

»Ich bin aufgeregt, dennoch wissen wir genau, dass wir die Paladin- und Kreuzritter-Fantasy gerade nicht erfüllen, aber wir wollten die Gelegenheit nutzen, etwas zu machen, das mit der neuen Region zu tun hat.«

Fergusson fügt an, dass sie gerne »etwas auf kreativer Ebene Interessantes machen wollen und dabei eine neue Erfahrung schaffen«.

Der Game Director von Vessel of Hatred Brent Gibson sieht als »große Ehre« an, eine komplett neue Klasse für Diablo zu entwickeln. Er geht außerdem davon aus, dass sie »den Spielern die gewohnten Fantasien geliefert haben und jetzt ein wenig Raum für etwas Neues haben«.

Was können Geistgeborene?

Im Blogpost zum Addon gibt es nur wenige Details zu neuen Klassen. Es heißt dort nur, dass sie die »geborenen Raubtiere des Dschungels sind« und ätherische Geister zu Hilfe rufen.

Erste Bilder zeigen einen Geistgeborenen in einer Rüstung, die einem Leoparden nachempfunden. An den Händen trägt er Faustwaffen namens Tigerkrallen und hält zusätzlich einen Speer oder eine Glefe in der Hand.

Es scheint sich also um einen Nahkämpfer zu handeln, der magische Unterstützung von den Geistern des Dschungels bekommt. Das Dschungel-Thema könnt allgemein für die Magie der Klasse gelten.

Vielleicht nutzen Geistgeborene aber auch Begleiter oder Beschwörungen von Raubkatzen oder verwandeln sich selbst in Tiere. Eine ausführliche Vorstellung der neuen Klasse ist für den 18. Juli geplant.

Blizzard entscheidet sich also gegen Paladin oder Kreuzritter, um zum einen eine neue Klasse zu entwickeln, die zum Thema des Addons passt, und zum anderen Mal wieder etwas völlig Neues anzubieten.

Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Tauscht ihr Schwert und Schild gerne gegen Gleve und Dschungel-Geister? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.