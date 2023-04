Diablo 4: Blizzard beerdigt endgültig beliebtes Feature aus den Vorgängern und macht wenig Hoffnung für die Zukunft

Glücklich sind die Fans nicht mit der Entscheidung von Blizzard, auf eine Overlay-Map zu verzichten.

Erst vor kurzem erreichte Diablo 4 den Gold-Status und ist damit fast fertig entwickelt. Seit der Beta wurden einige Änderungen eingearbeitet, die auch viele Fanwünsche berücksichtigen, doch einer wird wohl dauerhaft unerfüllt bleiben: die Overlay-Map.

Denn auf eine diesbezügliche Fan-Nachfrage auf Twitter antwortete der leitende Diablo 4-Entwickler Rod Fergusson: Keine Pläne im Augenblick. Diablo 4 wird also weder zu Release noch in naher Zukunft eine solche Option im Stile von Diablo 2 oder 3 bekommen.

Was ist genau mit Overlay-Map gemeint?

Bisher hattet ihr in der Diablo-Serie die Möglichkeit, mit TAB eine in ihrer Transparenz variable Darstellung eurer Umgebung aufzurufen - entweder über den ganzen Bildschirm oder in dessen Ecken. Vor allem Diablo 2 bietet hier eine große Bandbreite an Optionen. Der Vorteil: Ihr könnt eine detaillierte Darstellung der nahen bis moderat entfernten Welt aufrufen und gleichzeitig euren Charakter sehen und steuern.

Diablo 4 weicht von einem grundlegenden Design der Vorgänger ab. Im neusten Ableger öffnet ihr mit der TAB-Taste eine herkömmliche, nicht durchsichtige Vollbildmap, wie sie die allermeisten Rollenspiele bieten. Ihr könnt euren Charakter sowie die reale Spielwelt weder sehen noch steuern.

Eure Aufmerksamkeit liegt ganz auf der abstrahierten, zoombaren Darstellung. Während des normalen Gameplays verfügt ihr nur über eine recht kleine, Minimap, die euch die unmittelbare Umgebung zeigt.

In dieser Galerie könnt ihr euch durchklicken und eure Erinnerung auffrischen: Wie sah die Gameplay/Overlay-Map nochmal in Diablo 2, 3 und 4 aus?

Was sagt die Community?

Viele Fans sind ziemlich enttäuscht. Es gibt wenig Verständnis für die augenscheinlich endgültige Entscheidung. Twitter-User Steve beklagt in einer Antwort an Fergusson zum Beispiel:

Kannst Du erklären, warum? Es ist ein Grundpfeiler des Genres, und eine ganze Menge Leute werden es wirklich vermissen. Es könnte doch zumindest ein optionales Feature sein, das standardmäßig ausgeschaltet ist.

Nähere Details gibt Fergusson aber nicht preis. Es ist erfahrungsgemäß nicht zu erwarten, dass Blizzard sich zu dieser Angelegenheit weiter äußern wird.

Gefällt euch die Map in Diablo 4 oder vermisst ihr bereits jetzt die althergebrachte Variante? Wie würdet ihr die bestehende Minimap verbessern? Müsste nur der abgebildete Ausschnitt größer ausfallen oder hapert es schon am grundlegenden Design der Orientierungshilfe? Schreibt uns eure Sicht auf die Dinge gerne in die Kommentare!