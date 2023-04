Diablo 4 hört auf seine Fans: Diese 70 Änderungen passieren noch vor Release

Zum Release wird es viele Änderungen in Diablo 4 geben, auch an Zauberin und Druide.

Diablo 4 erscheint zwar erst Anfang Juni, doch bereits jetzt gibt es erste Patch Notes mit über 70 Änderungen seit der Open Beta, die euch zum Release erwarten. Wir zeigen euch in diesem Artikel die Highlights aus Blizzards neuestem Diablo-4-Blogeintrag - viele davon werden euch garantiert freuen, andere hingegen für Diskussionen sorgen.

Klage gegen Activision Blizzard: Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Das soll sich zum Release von Diablo 4 ändern

Nach der Beta hatten Spielerinnen und Spieler viel Lob, aber auch reichlich Kritik für Diablo 4 übrig. Unter anderem wurden die Dungeons, die Spieloberfläche und die Balance der Klassen bemängelt. Genau diesen prominenten Kritikpunkte wird sich Blizzard in den nächsten Woche noch widmen.

Dungeons

Dungeons sollen in Zukunft viel flüssiger von der Hand gehen: Durch geänderte Layouts wird es deutlich weniger Sackgassen und damit weniger Backtracking geben. Auch einige nervige Aufgaben wie das Platzieren von Quest-Gegenständen auf dafür vorgesehenen Sockeln funktioniert zukünftig sofort und ohne quälende Kanalisierungszeit. Außerdem wurde die Spawn-Rate von Events von 10 auf 60 Prozent erhöht.

Allerdings wurde auch der Dungeon Reset Button entfernt. Spieler konnten in der Beta in bestimmten Dungeons blitzschnell legendäre Ausrüstung sammeln - diese Farming-Methode fällt nun erst einmal weg. Blizzard verspricht aber, nach Möglichkeiten zu suchen, um das wiederholte Abschließen desselben Dungeons zu ermöglichen - etwa durch eine vernünftigen Obergrenze limitiert.

Wie schnell so ein effektiver Loot Run in der Beta möglich war, könnt ihr in folgendem Video sehen:

3:13 Diablo 4: Wir zeigen euch den Dungeon für den besten Loot in der Beta

Balance

In der Beta hatten insbesondere Barbaren und Druiden mit Problemen zu kämpfen, da sie im Vergleich zu Zauberin und Totenbeschwörer einfach zu schwach waren. Die Entwickler haben zwar stets betont, dass alle fünf Klassen im Endgame besser balanciert sein sollen, aber zum Release wird auch das Early Game noch einmal angepasst:

Barbaren bekommen eine passive Schadenreduzierung, damit sie nicht mehr so schnell sterben, der beliebte Wirbelwind-Skill verursacht mehr Schaden.

bekommen eine passive Schadenreduzierung, damit sie nicht mehr so schnell sterben, der beliebte Wirbelwind-Skill verursacht mehr Schaden. Druiden bekommen zahlreiche Buffs für alle Gefährtenfertigkeiten, die Abklingzeiten aller ultimativen Skills wird verringert.

bekommen zahlreiche Buffs für alle Gefährtenfertigkeiten, die Abklingzeiten aller ultimativen Skills wird verringert. Die Diener des Nekromanten sterben jetzt öfter, der Schaden der Leichenexplosion wurde verringert.

sterben jetzt öfter, der Schaden der Leichenexplosion wurde verringert. Die mächtigen Infusionsfertigkeiten der Jägerin bekommen alle eine längere Abklingzeit, einige passive Talente werden dafür gestärkt.

bekommen alle eine längere Abklingzeit, einige passive Talente werden dafür gestärkt. Der Kettenblitz der Zauberin wurde geschwächt und ist nun gegen Bosse weniger effizient.

Alle Änderungen findet ihr in den vollständigen Patch Notes auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Benutzeroberfläche

Auch die Spieloberfläche bekommt einige willkommene Änderungen. So wird etwa der Chat nun auf der linken Bildschirmseite angezeigt, die an Mobile Games erinnernde Schriftart wird durch die aus den drei Vorgängern bekannte Schriftart ersetzt und ihr könnt Primärangriffe, Laufen und Interargieren jetzt auf unterschiedliche Tasten legen.

Alle weiteren Änderungen findet ihr in den Patch Notes auf der zweiten Seite dieses Artikels.