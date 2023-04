Diablo 4 verkündet wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Release

Diablo 4 verkündet einen wichtigen Meilenstein für den Release.

Diablo 4 has gone gold! Das verkündet ein offizieller Tweet der Entwickler am 17. April. Was genau bedeutet der Gold-Status und was heißt das für den anstehenden Release? Wir erklären euch, wie nah die Ankunft von Lilith und ihren Horden schon ist.

Was bedeutet der Gold-Status für Diablo 4?

Bei Videospielen bedeutet der Gold-Status, das Spiel ist jetzt so weit fertiggestellt, dass es auf physische Datenträger gepresst und an den Handel verschickt werden kann. Diablo 4 ist also von Anfang bis Ende komplett spielbar und läuft (hoffentlich!) ohne große Bugs. In den kommenden Wochen wird es in den Lagern von MediaMarkt und Co. landen.

Allerdings wird garantiert immer noch am Spiel gearbeitet, Day-One-Patches gehören inzwischen ja zu fast jedem Release fest dazu. Und auch nach dem offiziellen Start werden Updates technische Probleme angehen oder neue Inhalte liefern.

Und ja, es kam durchaus schon mal vor, dass ein Spiel mit Gold-Status in letzter Minute doch noch verschoben wurde - etwa bei Cyberpunk 2077. Bei Diablo 4 sehen wir dafür aber aktuell keine Anzeichen.

Wann startet Diablo 4?

Der finale Release von Diablo 4 ist für den 6. Juni 2023 geplant. Mit der Verkündung des Gold-Status bekräftigen die Entwickler das auch explizit noch einmal:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Für Vorbesteller geht es allerdings schon früher los: Wer sich Diablo 4 vor dem Start kauft und dabei mindestens die Digital Deluxe Edition wählt, darf bis zu 4 Tage vorher gegen Lilith in den Kampf ziehen, in unserer Zeitzone ab dem 2. Juni um 01:00 Uhr nachts. Alle Infos dazu findet ihr in unserer großen Übersicht.

Falls ihr die Beta bereits gespielt habt, solltet ihr euch zum Start der Vollversion auf einige wichtige Änderungen gefasst machen. Wie zu erwarten haben die Entwickler zum Beispiel kräftig am Balancing geschraubt (gute Nachrichten für Druiden-Fans!)

Trivia-Time! Den Gold-Status gibt es nicht nur bei digitalen Spielen, diesen Begriff verwendet man zum Beispiel auch in der Musik- und Filmindustrie.

Seid ihr schon voll auf den anstehenden Release von Diablo 4 eingestimmt? Bestellt ihr das Action-RPG vor, um ein paar Tage früher loslegen zu können oder wartet ihr geduldig bis zum offiziellen Startschuss?