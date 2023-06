Das mächtigste Item von Diablo 4? Legendäre Kopfbedeckung aus Diablo 2 wurde endlich gefunden

Wer die Harlekinskrone in Händen hält, kann sich glücklich schätzen.

Es gibt in Diablo 4 einige derart seltene Items, dass sie kaum jemand je in den Händen halten wird. Eines dieser extrem seltenen Objekte wurde inzwischen das erste Mal aufgesammelt. Dabei handelt es sich passenderweise um einen Hut, der bereits in Diablo 2 die Begierde zahlreicher Helden wecken konnte.

Die Rede ist natürlich von der legendären Harlekinskrone, einer einzigartigen Kappe, die ein paar unheimlich verführerische Boni bietet.

Wer hat die Krone gefunden?

Natürlich lässt sich nicht ausschließen, dass bei den tausenden Diablo-Spielerinnen und Spielern ein paar stumme Helden dieses seltene Objekt bereits gefunden haben. Offiziell wurde der Drop bislang allerdings erst ein einziges Mal bestätigt.

Sehr lange war in der Community deshalb umstritten, ob die Krone überhaupt schon gefunden werden kann und ob sie wie früher zu den mächtigsten Items im ganzen Spiel gehört. Entdeckt wurde die Harlekinskrone von einem Spieler aus Korea, der einen Screenshot von seinem Fund ins Netz stellte.

Wenig später wurde dann von niemand anderem als Blizzards Global Community Director Adam Fletcher bestätigt, dass es sich bei dem Bild um keine Fälschung handelt.

Was kann das Item und wie bekommt man es?

Die Harlekins-Krone wird von der Community intern gerne auch Shako genannt und galt in Diablo 2 als der beste Helm, den man überhaupt finden kann. Diese Würdigung verdankt die Krone ihren absurden Buffs, nach denen sich jeder Held und jede Klasse die Finger lecken sollte. In Diablo 4 bringt die Krone folgende Boni:

Die Krone erhöht euer maximales Leben

Die Krone erhöht eure Ressourcen-Generierung

Die Krone erhöht alle eure Eigenschaften

Die Krone reduziert eure Abklingzeiten

Die Krone reduziert euren erlittenen Schaden

Die Krone gibt euch +4 Ränge auf alle Skills.

Gerade letzteres ist der Grund, warum die Krone so begehrt ist. Ihr erhöht damit alle eure Fertigkeiten um vier Ränge - alle! Die Krone bufft also euren komplette Skilltree und wiegt damit so viel wie über 100 Skillpunkte.

Wie man das Item nun bekommt, ist weiterhin ungeklärt. Es handelt sich natürlich um einen extrem seltenen Drop, daher spielt Glück eine große Rolle. Laut Wowhead ist ungeklärt, ob der Spieler seine Krone während eines Alptraum-Dungeons aufsammelte oder im Niedergang des Champions-Dungeon auf der höchsten Weltstufe.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Schreibt uns in die Kommentare, was ihr denkt! Habt ihr selbst schon einmal die Harlekinskrone besessen? Beispielsweise in Diablo 2 und plant ihr, dieses mächtige Item auch in Diablo 4 an euch zu bringen? Oder habt ihr gar ein Objekt entdeckt, das euch deutlich mächtiger erscheint? Erzählt uns, welche Items euch ganz besonders am Herzen liegen!