Diablo 4: Es gibt nur eine Klasse, die ihr am liebsten spielen wollt

Der Release von Diablo 4 rückt immer näher, in vier Monaten ist es so weit - und zuvor steht ja auch noch eine offene Beta an, die schon in Kürze starten könnte.

Es macht also durchaus Sinn, sich schon jetzt mit der Klassenwahl zu beschäftigen. Fabiano, einer unserer Diablo-Experten, ist aktuell ziemlich hin- und hergerissen, denn noch nie war die Wahl einer Klasse so schwierig wie bei Diablo 4:

56 6 Mehr zum Thema Diablo 4 macht mir die Klassenwahl so schwer wie nie

Deshalb hat er euch vor einigen Tagen gefragt, wie es euch dabei geht: Haben die GameStar-Leser einen klaren Favoriten oder seid ihr genauso unentschlossen?

Ihr habt genau einen Favoriten

Über 6.000 von euch haben bei unserer Frage mitgemacht. Als Erstes fällt natürlich auf, dass ganze 94 Prozent von euch aktuell planen, Diablo 4 eine Chance zu geben. Die Debakel Warcraft 3; Reforged und Diablo Immortal mögen zwar nicht vergessen sein, aber Blizzards neues RPG macht vor dem Release vieles richtig.

Nicht nur die größten Diablo-Profis sind sich einig, dass das Gameplay komplett überzeugt, auch Fabiano zeigt sich nach einer Woche mit dem Action-RPG begeistert. Und sogar Blizzards größter Kritiker Maurice hatte im ersten Akt überraschend viel Spaß:

29:21 Diablo 4 - Vorschau-Video: Verdammt, Diablo 4 macht richtig Spaß!

Apropos Maurice: Mit der Wahl zu euer beliebtesten Klasse habt ihr ihn garantiert unheimlich stolz gemacht, denn dass unser hauseigener Streamer am liebsten den Totenbeschwörer spielt - egal, in welchem Spiel -, ist kein Geheimnis. Wie sagte er kürzlich im Vorschau-Video zu Spellforce: Conquest of Eo:

Der Nekromant ist in jedem Spiel, in dem er verfügbar ist, per Definition, die beste Klasse. Und wer das anzweifelt ...

Ihr habt auf Maurice gehört und ihn mit 22 Prozent aller Stimmen auf den ersten Platz gewählt. Also den Totenbeschwörer, nicht Maurice.

Dahinter wird das Feld eher schwer durchschaubar: Druide und Zauberin teilen sich quasi den zweiten Platz mit jeweils 16 Prozent, denn den Gestaltwandler und die Magiewirkerin trennt nur eine mickrige Stimme. Aber ihr freut euch offensichtlich sehr, dass der Druide, der seinen ersten und letzten Auftritt im Diablo-2-Add-on Lord of Destruction hatte, nun sein Comeback feiert.

Auch Jägerin (15 Prozent der Stimmen) und Barbar (14 Prozent) liegen nur minimal zurück, abgesehen vom Nekro gibt es also keinen echten Favoriten bei euch - Maurice ist garantiert stolz!