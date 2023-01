Diablo 4: Wann startet die Open Beta? Bekannter Streamer verrät seine Theorie

Während Activision Blizzard mit offiziellen Informationen zum Start der Open Beta für Diablo 4 auf sich warten lässt, kursieren diesbezüglich einige Theorien im Internet. Eine davon stammt von dem in der der Diablo-Szene bekannten Streamer und Profi-Spieler wudijo. Seine Termin-Prognose verrät er in einem YouTube-Video. Das besondere daran: Sie ist schlüssig!

Wann könnte die Open Beta starten?

Laut wudijo ist der wahrscheinlichste Zeitraum für den Start der Open Beta von Ende März bis Anfang Mai. Eine besonders hohe Chance für den Start sieht er Mitte April.

Wie begründet er das? Wudijos zieht bei seiner Theorie die Dauer der laufenden Seasons von Diablo 3 und Diablo 2: Resurrected zu Rate. Die aktuelle Season von Diablo 3 ist die längste bisher und noch ist kein Ende in Sicht. Die Dauer erklärt sich der Streamer damit, dass Blizzard wohl Zeit brauche, um eine besonders starke Nachfolge-Season vorzubereiten, Hype zu generieren und den Start mit Diablo 2: Resurrected und Diablo 4 abzustimmen.

Den Start einer neuen Season von Diablo 3 vermutet wudijo Ende Februar oder Anfang März. Auch für Diablo 2: Resurrected wird seiner Meinung nach im März eine neue Saison beginnen. Die Spieler hätten so genug Zeit, intensiv die neuen Seasons zu spielen, bevor dann potenziell Mitte April die Open Beta für Diablo 4 anläuft.

Das sind natürlich alles nur Spekulationen, wenn auch von einem Experten. Sicher ist bislang nur: Das neue Diablo soll am 6. Juni 2023 erscheinen. Was euch erwartet, zeigt Maurice in seinem Gameplay-Video, für das er Diablo 4 bereits tagelang spielen konnte:

29:21 Diablo 4 - Vorschau-Video: Verdammt, Diablo 4 macht richtig Spaß!

Was soll die Open Beta beinhalten?

Wudijo hat auch eine Vermutung zum möglichen Inhalt der Open Beta abgegeben. Von offizieller Seite ist bisher nur die Dauer von mindestens zwei Tagen bekannt gegeben worden. Wudijo vermutet, dass man nur die ersten Spielstunden der Kampagne sowie eine begrenzte Auswahl an Klassen spielen können werde. Seiner Einschätzung nach werde es anschließend nämlich eine weitere Open Beta geben, die das Late-Game beleuchte.

Alle offiziellen Informationen zu Start und Inhalten der Open-Beta von Diablo 4 findet ihr in unserem Hub.

Die Freude auf Diablo 4 ist groß. Dennoch gibt es einige Features und Design-Entscheidungen, die vielen Fans sauer aufstoßen. Worum es sich dabei handelt, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung:

74 2 Diablo 4 Diese Elemente werden kontrovers diskutiert

Warum gerade die Open World eine Gefahr für das Spiel und sogar das gesamte Diablo-Universum sein kann, erzählt euch Fabiano in seiner Kolumne.