Diablo 4: »Das Rumgeheule ruiniert das Spiel« - Spieler entfacht riesige Loot-Debatte

Schreckgespenst oder berechtigte Angst? Die Diskussion, was eine Erhöhung der Droprates in Diablo 4 bewirken würde, spaltet die Community.

Noch ist nichts passiert, doch es ist die Angst vor dem, was kommen könnte, die Reddit-User anicerperson umtreibt. Wird Blizzard die vermehrt auftretenden Beschwerden, zu geringer Dropraten in Diablo 4 als Anlass nehmen, diese zu erhöhen? Für den Ersteller des Posts wäre das eine Katastrophe, denn er ist überzeugt: Die schiere Masse an Rumgeheule wird das Spiel in eine Loot-Fabrik verwandeln.

Erwartungsgemäß hat er mit solch einer Prophezeiung die Manege eröffnet. Die aufflammende Diskussion hat inzwischen bereits fast 6000 Upvotes und mehr als 3000 Kommentare nach sich gezogen.

Denn die Meinung der Community zeigt sich hierbei als gespalten. Vor allem im Vergleich zu den weit höheren Mengen an Legendaries in Diablo 3 - besonders im Endgame - stechen die Berichte aus der letzten Beta von Level 20 Charakteren, die nur ein einziges solches nun wahrlich rares Item gefunden haben, hervor.

Ausgewählte Kommentare wie diese verdeutlichen die Bandbreite der Diskussion:

ThommyGunn79: Ich bin sehr glücklich mit der Droprate.

Diablo516: Es muss nicht wie in Diablo 3 sein, aber es sollte auch nicht wie Diablo 2 werden. Es muss irgendeine Form von goldenem Mittelweg hierfür geben.

Bubbo1989: Ich liebe die rare Natur des Loots. Das sorgt für Spaß dabei, mit dem zu spielen, was ich finde.

bobeck39: Die Zeiten haben sich geändert, [...] viele wollen [die aktuelle Erfahrung] nicht mehr. Es ist unvermeidbar, dass Blizzard das Loot-Pendel an irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft in die andere Richtung ausschlagen lassen wird. Ausgaben von Casuals sind einfach aufgrund des größeren Konsolenmarktes in der Überzahl.

Casuals als Feindbild

Im Zentrum der Diskussion taucht immer wieder der Begriff des Casuals auf. Als Beleidigung gemeint, nimmt zum Beispiel Reddit-User bigbramble die Bezeichnung an und stellt klar:

Casuals sind Menschen, die nicht ihr gesamtes Leben dem Zocken eines Videospieles widmen können. Sie haben zu arbeiten, Zeit mit der Familie zu verbringen, Kinder großzuziehen oder sich um Freunde zu kümmern. [...]

Diablo 4 begeisterte mit seinem Gameplay bereits während der Betas, doch das Spektrum denkbarer Loot-raten löst geradezu religiös anmutende Diskussionen aus.

Als Vorschlag zur Lösung des Konfliktes unterbreitet er einen Slider, mit dem Spieler mit unbegrenzt Zeit sich selbst ein schwereres Spiel mit weniger Drops bereiten können. Allerdings dürfte dies an der MMO-artigen Natur von Diablo 4 scheitern.

Blick in die Glaskugel

Generell verweisen etliche Kommentatoren auf den eingeschränkten Levelbereich der Beta. In höheren Regionen, vor allem im Endgame, dürfte die Rate an Legendaries höher ausfallen, vermuten mehrere.

Letztendlich wird die Zeit zeigen, wie die Spielerschaft das Loot-Gameplay von Diablo 4 annehmen wird, sobald eine ausreichend große Zahl im Endgame angekommen ist. Aber nach der Durchsicht eines Teils der Kommentare bei Reddit scheint ein großer Teil mit dem aktuellen Stand zufrieden zu sein.

Vielleicht hat Blizzard den goldenen Mittelweg ja bereits gefunden, denn vollends zufrieden - vor allem in Internetforen - wird wohl kaum ein jeder Diablo 4 Fan mit diesem elementaren Aspekt des Spieles sein.

Was denkt ihr? Empfindet ihr die Rate, mit der legendäre Gegenstände droppen als zu niedrig oder passt deren Anzahl für euch? Glaubt ihr, dass Blizzard die derzeit von manchen als zu gering empfundene Wahrscheinlichkeit noch erhöht? Und würde euch das stören, auch wenn ihr die aktuelle Situation als in Ordnung empfindet? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!