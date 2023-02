Diablo 4: Die Dungeons werden anders als alles, was ihr bisher von der Serie kennt

In rund einem Monat startet die Beta von Diablo 4, in der ihr die ersten Spielstunden selbst erleben und bis Stufe 25 aufsteigen könnt. Wir hatten die Möglichkeit, mit einigen der Entwickler zu sprechen - darunter auch mit Dini McMurry. Die Senior Dungeon-Designerin verrät uns im Interview spannende Details zu den neuen Dungeons, die euch in der Open World von Diablo 4 erwarten werden.

Die Dungeons in Diablo 4 stecken voller Überraschungen

Die wichtigsten Dungeon-Infos vorweg: In der Open World warten rund 150 verschiedene darauf, von euch erkundet und von ihren dämonischen Bewohnern gesäubert zu werden. In jedem Dungeon wartet auch ein Bosskampf.

Als Belohnung wartet nicht nur Loot, ihr bekommt auch Affixe für euren Kodex der Macht, die ihr anschließend fürs Crafting bei der Okkultistin verwenden könnt. Mehr Informationen, wie das funktioniert, findet ihr hier:

So abwechslungsreich werden die Dungeons: Im Interview mit GameStar hat uns Dini McMurry, die für das Design der Dungeons hauptverantwortlich ist, einige spannende neue Details verraten. Wer beim Wort Dungeons an dunkle Höhlen und Verließe denkt, liegt nicht falsch. Doch die Designerin erklärt, dass es deutlich abwechslungsreicher werden wird.

So seien unter anderem Freiluft-Dungeons, etwa in Wäldern und in der Wüste, geplant:

Wir haben mindestens einen [Dungeon, Anm. d. Red.] im Wald. Tatsächlich gibt es auch einen in den Trockenen Steppen, der außerhalb einer Stadt liegt. Wir haben tatsächlich einige, die draußen spielen, sodass man nicht immer im Inneren herumkriechen muss.

Ein Großteil der Dungeon wird dennoch eher klassisch unter der Erde zu finden sein. Aber auch hier soll eine große Vielfalt geboten werden:

Wir haben tatsächlich eine große Menge verschiedener Tilesets. (...) Wir versuchen, das Ganze ein wenig zu variieren. Und dann haben wir noch Themen, die wir über die Dungeons legen können. Wenn ich etwa eine Höhle habe, kann ich ein Spinnen-Thema darüberlegen und sie sieht dann gleich viel spinnenartiger aus als andere Höhlen, die etwa ein Gore-Thema haben, wo überall Blut und Gedärme sind. [...] Wir haben aber auch besondere Tilesets, die bestimmten Dungeons dabei helfen, herauszustechen und cooler zu sein.

Aber auch spielerisch werden die Dungeons einige Überraschungen parat haben: Im neuesten Trailer haben die Entwickler bereits den Dungeon Endless Gates gezeigt, in dem überall Portale warten, die euch in neue Höhlen und Kryptas bringen.

Den Trailer könnt ihr euch hier noch mal ansehen, die Stelle mit den Dungeons findet ihr ab 5:30 Minuten:

Im Interview hat uns Dungeon-Designerin McMurry einen besonders anspruchsvollen Dungeon erklärt:

Wir haben da einen Sidequest Dungeon [...] Er hat eine Art zentrale Höhle und nutzt oft unser Bewegungssystem. Dort ist ein unterer Bereich, der mit Säure oder Gas gefüllt ist. Wenn ihr da also heruntergeht, verliert ihr stets Lebenspunkte. [...] Während ihr den Weg zum Ende des Dungeons sucht, müsst ihr immer wieder in den unteren giftigen Bereich hinunter schlittern. Dort kämpft ihr gegen Monster und müsst euren Weg zurück nach oben finden. Ihr müsst immer wieder in diese Gefahrenzone.

Was haltet ihr von der Open World und insbesondere den Dungeon ins Diablo 4? Freut ihr euch auf die neuen Erkundungsmöglichkeiten, die dadurch ermöglicht werden, oder hättet ihr euch lieber geradlinig durch verschiedene Akte gekämpft, so wie man es aus Diablo 2 und Diablo 3 kennt? Schreibt es uns in die Kommentare!