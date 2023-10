Diablo 4: Fans raufen sich immer noch die Haare über Inventarmanagement

Dieser Diablo-4-Held hat sich eindeutig schon zu lange die Haare über Kleinigkeiten in Blizzards Rollenspiel gerauft. Aber ist das mit Season 2 überhaupt noch nötig?

Jüngst hat das Inventar von Diablo 4 eindeutig Freunde hinzugewonnen, nachdem es über Monate ein bemitleidenswertes Schicksal erdulden musste: vollgestopft mit Edelsteinen, die dort wahrlich niemand sehen sollte. Nun hat Blizzard das gefixt und doch..., es gibt weiter Beschwerden.

Wir werfen einen Blick auf die Lage rund um den Platz, der die Loot-Welt bedeutet und geben euch eine Einschätzung vom GameStar-Experten.

Was hat das denn da zu suchen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In einem Reddit-Post beklagt ein Nutzer die Platzierung eines Items, das zu den vier neuen Season-Gegenständen gehört: 3 verschiedene Pakt-Brandzeichen und Läuternde Säure. Das beschriebene Problem ist, dass das auf Rüstung anzuwendende, also konsumierbare Item dort nicht hingehöre. Es sollte in einem anderen Bereich sein, eben in dem für konsumierbare Items.

Sollte das geändert werden?

Auf den ersten Blick ergibt die Kritik Sinn, aber auf den zweiten wackelt das Argument. Denn wie schon geschrieben müssen diese Items auf Ausrüstungsgegenstände wie Rüstungen angewendet werden, um letztendlich ihren Zweck zu erfüllen. So geht es laut unserem Diablo-4-Experten André Baumgartner durchaus in Ordnung, sie im normalen Inventar zu haben:

Die Diablo-4-Fans sind spürbar noch davon gebeutelt, dass die Edelsteine ewig das normale Inventar verstopft haben. Das Problem wurde zwar gelöst, aber nun haben einige einen Beißreflex, sobald wertvoller Platz augenscheinlich verschwendet wird. Die Aufregung tut aber wirklich nicht Not. Denn es sind zum einen nur vier unterschiedliche - also weit entfernt von den einstigen Edelstein-Massen (bis zu 35 verschiedene Unterarten) - und zum anderen wäre es noch nerviger, zum Anwenden der Brandzeichen zwischen Verbrauchsgüter- und Rüstungs-Reitern jonglieren zu müssen.

Treffen in der Mitte? Diese Argumentation vertreten auch vereinzelt Kommentatoren in dem Reddit-Thread. Einziger Kompromiss wäre ein automatischer Wechsel, sobald die Season-Items im anderen Tab angeklickt werden. Vielleicht setzt Blizzard ähnliche Interaktionen ja in Zukunft derart um.

7:04 Diablo 4: Season 2 - Ein neuer Dungeon wird von uns auseinandergenommen

Im obigen Video zeigen wir euch einen der neuen Dungeons und wie ihn mit unserem Low-Level Totenbeschwörerer zaubernd, beschwörend und natürlich lootend durchwandern.

Wie seht ihr das? Stimmt ihr unserem Experten überein? Empfindet ihr die Reddit-Beschwerde als berechtigt oder ist es wahrlich albern, sich weiter über das Inventar aufzuregen? Stört euch vielleicht noch etwas ganz anderes an dem System? Oder ist inzwischen alles paletti? Schreibt uns eure jüngst gemachten Erfahrungen mit Diablo 4 gerne in die Kommentare!