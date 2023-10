Diablo 4: Dank Season 2 herrscht endlich wieder gute Stimmung, nur nicht auf Steam

Diablo 4 hat seine Community fürs Erste zufriedengestellt.

Wer hätte nach Wochen der Kritik noch damit gerechnet, dass aus der Diablo-Community größtenteils Lob zu hören ist? Doch genau das passiert gerade. Nachdem am 17. Oktober Season 2 von Diablo 4 mit einigen Startschwierigkeiten losgelegt ist, zeigen sich viele Fans in den sozialen Medien überraschend positiv.

Nach der letzten Season gab es für Blizzard und Diablo 4 eigentlich weitestgehend Kritik zu hören. Leute waren von der Saison der Boshaftigkeit nicht beeindruckt und ärgerten sich darüber, dass viele Bereiche des Action-Rollenspiels noch nicht dem Niveau entsprachen, das sie sich von einem neuen Diablo eigentlich gewünscht hätten. Gerade das Endgame wurde ziemlich oft enorm kritisiert.

Auf Season 2 und den neuen Patch 1.2.0 reagiert die Community aber endlich postiv. Auf Reddit finden sich gleich mehrere Threads, in denen Diablo 4 für diese neue Seasons umfassen gelobt wird. So schreibt der Thread-Ersteller Gabby_Stx:

In den Antworten stimmen viele User dieser Einschätzung zu. Gelobt wird neben der höheren Monsterdichter außerdem, dass Helden nun deutlich effizienter und schneller sowohl Gold als auch Erfahrungspunkte einsacken. Zusätzlich sind die meisten Spielerinnen und Spieler mit den vampirischen Kräften zufrieden, die als Saison-Thema ins Spiel kamen.

Ein weiterer sehr positiver Thread dreht sich um die Änderungen an den Mounts. Hier schreibt der Thread-Ersteller AirsoftDaniel: