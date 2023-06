Kein Scherz: Megan Fox höchstpersönlich hält jetzt Grabreden für tote Helden in Diablo 4

Ärgert ihr euch über einen Ingame-Tod in Diablo 4? Vielleicht lindert eine Grabrede von Megan Fox euren Schmerz.

Die Welt von Diablo 4 ist gefährlich. Nicht nur NPCs ereilt regelmäßig der Tod, auch unsere Charaktere geben hin und wieder mal den Löffel ab. Wir werden vom Butcher überrascht, scheitern an einem harten Bosskampf, oder werden vielleicht von Ghulen verspeist, während wir uns einen Snack holen.

Doch getötete Helden sollen nicht unbesungen bleiben: Blizzard hat sich deshalb einen ungewöhnlichen Marketing-Gag einfallen lassen und lässt die Schauspielerin Megan Fox Grabreden auf ausgewählte Charaktere halten.

Gestorben wie ein Held?

Auf Twitter kündigt der offizielle Diablo-Account die Aktion mit einem kurzen Video an, in dem Megan Fox vor einem passend düsteren Hintergrund erklärt, um was es geht:

Um selbst an der Aktion teilzunehmen, müssen Spielerinnen und Spieler ihre schlimmsten Ingame-Tode auf Twitter oder Tiktok teilen, und dabei den Hashtag DiabloDeaths nutzen. Wer gewinnt, bekommt dann am 8. Juni eine Grabrede für den Charakter, in der Megan Fox seinen heldenhaften, oder unglücklichen Tod beklagt.

Die Kommentare zur Ankündigung zeigen sich überwiegend begeistert und erheitert von der ungewöhnlichen Idee. Manch einer ärgert sich aber auch, wie etwa $trawberry Sith:

Hätte ich das nur gewusst, bevor ich angefangen habe im Hardcore Modus zu spielen.

Andere Spielerinnen und Spieler zeigen dagegen deutlich mehr Einsatzbereitschaft. So schreibt etwa ein User, er würde sich das Spiel nun kaufen, ein anderer meint, er würde im Hardcore-Modus bis Level 99.999 spielen und nur wegen der Gelegenheit sterben, von Megan Fox verewigt zu werden. Es scheint, als wäre die Werbe-Aktion bereits ein voller Erfolg.

Was haltet ihr von der Marketing-Aktion mit Megan Fox? Werdet ihr auch ein Video von eurem Ingame-Tod beisteuern, um daran teilzunehmen, oder habt ihr eher weniger das Bedürfnis, eine Grabrede auf euren Charakter zu bekommen? Seid ihr vielleicht noch gar nicht in Diablo 4 gestorben? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!