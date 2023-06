Diablo 4 Twitch Drops: Diese kostenlosen Items bekommt ihr aktuell für wenige Tage

Auf Twitch bekommt ihr ab heute Loot für den Totenbeschwörer und die Jägerin.

Auch wenn Diablo 4 inzwischen erschienen ist und somit jeder, der Lust darauf hat, selbst nach Sanktuario reisen kann, wird das Action-Rollenspiel aber natürlich auch tausendfach auf Twitch gestreamt. Hier jemandem zuzuschauen, kann sich für euch lohnen! Denn mehrere Wochen lang gibt es dort verschiedene Twitch Drops abzugreifen, sofern ihr ein paar Stunden investiert.

Aktuell läuft die erste Phase der Aktion und wir erklären euch hier, welche Drops ihr derzeit bekommen könnt. Dieses Mal sind Gegenstände für Totenbeschwörer und Jäger dabei. Wenn ihr eine Übersicht über alle Drops haben wollt, findet ihr hier die gesamte Liste.

Alle Infos zur aktuellen Aktion

Zeiten

Wann geht die Aktion los? Am 6. Juni 2023 um 1 Uhr

Am 6. Juni 2023 um 1 Uhr Wann ist die Aktion vorbei? Am 12. Juni 2023 um 9 Uhr

Das gibt es

Wenn ihr 3 Stunden lang einen Diablo-4-Stream mit Drops verfolgt:

Kosmetisches Schwert: Herzbohrer der Azurhand (Jäger und Totenbeschwörer)

Herzbohrer der Azurhand (Jäger und Totenbeschwörer) Kosmetischer Dolch: Kehlenschlitzer der Azurhand (Jäger und Totenbeschwörer)

Wenn ihr 6 Stunden lang einen Diablo-4-Stream mit Drops verfolgt:

Rückentrophäe: Matronensiegel-Truhe (Jäger)

Matronensiegel-Truhe (Jäger) Rückentrophäe: Gunst der Vorfahren (Totenbeschwörer)

Diese kosmetischen Items gibt es momentan geschenkt.

Wie bekomme ich die Drops?

Wie beschrieben müsst ihr einem Streamer oder einer Streamerin eurer Wahl drei oder sechs Stunden lang zusehen. Allerdings muss es sich um einen Stream handeln, für den die Diablo-Drops auch aktiviert sind. Ihr könnt also in jedem Diablo-Stream Belohnungen erhalten. Welche Streamer teilnehmen, entnehmt ihr dieser riesigen Liste:

Unser hauseigener Streamer Maurice ist leider nicht darunter, aber es gibt auch andere deutschsprachige Diablo-Experten wie etwa Jessirocks, bei denen ihr die Drops abstauben könnt.

Denkt unbedingt vorher aber daran, euren Twitch-Account mit eurem Battle.net-Account zu verbinden. Folgt dafür am besten diesem Link, meldet euch an und klickt dann unten bei Twitch auf +verbinden.

Kostenpflichtiges Pferd einsacken

Es gibt neben den zeitexklusiven kosmetischen Items für eure Klasse bis zum 2. Juli auch noch die Option, an ein exklusives Pferd (in Diablo 4) zu kommen. Dafür reicht es aber nicht, einfach nur zuzusehen. Dafür müsst ihr bei zwei teilnehmenden Diablo-Streamern ein Twitch-Abo dalassen, was euch in der günstigsten Variant insgesamt acht Euro kostet.