Diablo 4: Spieler farmt im neuen Horde-Modus so viel Gold, dass beinahe das ganze Spiel abstürzt

Die Höllenhorden sind ein neuer Überlebens-Modus in Season 5 von Diablo 4.

In der 5. Season von Diablo 4 gibt es eine neue Möglichkeit an Beute zu kommen. Ab Weltstufe 3 dürft ihr gegen die Höllenhorden ums Überleben kämpfen. Die dabei gesammelte Währung wird zum Öffnen von Truhen verwendet. Zu viele von den Beutekisten solltet ihr allerdings nicht auf einmal öffnen, wie einige Spieler feststellten, kommt das Spiel dabei an seine Grenzen.

Kann man wirklich zu viel Gold farmen?

Im neuen Horde-Survival-Modus heißt die Antwort tatsächlich ja, wie Reddit-Nutzer CaineMoon feststellen musste. In einem Reddit-Post erklärt der Spieler, dass er gut 148 Millionen Gold aus den Truhen bekam und dabei das Spiel fast abstürzte.

Für die Goldmenge wurden 1.110 Brennende Äther gefarmt, die Währung, die ihr während die Horde-Modus erhaltet.

Warum das ganze Gold das Spiel so überfordert, ist nicht ganz klar. In den Kommentaren spekulieren einige, dass es daran liegt, dass der Server viele kleine Goldhaufen generieren muss, diese dann mit Zufallswerten versieht und festlegt, wo diese Haufen rund um die Truhe liegen und wie sie aussehen.

All diese Infos sollen zeitgleich beim Client des Spiels landen und so für den Schluckauf sorgen. Laut dem Spieler Blackichman1984 hat er Ähnliches auf der PlayStation 5 beobachtet. Die Konsole soll sogar komplett abgestürzt sein, als zu viele Beute-Truhen geöffnet wurden.

Falls ihr noch keine Vorstellung vom Horde-Modus habt, könnt ihr euch das Ganze im folgenden Video mal ansehen:

6:33 Diablo 4 - Season 5 Gameplay: Die neuen Höllenhorden überraschen nun doch mit richtig guter Beute

Goldsegen begeistert Spieler gleich doppelt

Die Möglichkeit, mit den Höllenhorden viel Gold zu farmen, löst ein Problem, das seit Season 4 besteht. Besonders im späten Endgame steigen die Kosten für das Upgraden von Ausrüstung immens und es müssen häufig mehrere Items durchprobiert werden, um die gewünschten Werte zu erhalten.

Wie der Spieler Edymnion in einem weiteren Reddit-Beitrag als zweiten positiven Effekt hervorhebt, schiebt die neue Verfügbarkeit von hohen Goldmengen dem Schwarzmarkt zumindest ein wenig den Riegel vor.

Habt ihr den neuen Survival-Modus schon gespielt? Hat euer PC vielleicht auch kurz gezittert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.