Diablo 4 löst das nervige Juwelen-Problem - aber braucht dafür erstaunlich lange

Zu viele Klunker, zu wenig Platz? Als GameStar-Redakteur kennt man das Problem. Doch auch Diablo 4-Fans ärgern sich darüber.

Bald werden eure dutzenden Juwelen euer Inventar in Diablo 4 nicht mehr zumüllen! Wie Blizzard während des Campfire Chats offiziell mitteilte, haben sie das Problem rund um die zahlreichen rohen, lädierten oder vollständigen Edelsteine beziehungsweise Schädel im Blick und jetzt eine Lösung vorgestellt.

So verschwinden Juwelen aus dem Inventar

Was ist das Problem? Juwelen werden wie Waffen oder Rüstungen beim Metzeln von Monstern oder durch das Plündern von Schatztruhen aufgesammelt. Allerdings verbrauchen die vielen einzelnen Rubine, Smaragde, Saphire und so weiter einen kompletten Slot im Inventar. Die reine Menge sorgt daher schnell dafür, dass euch der Platz für weitere Items ausgeht.

So wird das Problem gelöst: Die Juwelen sollen in Zukunft nicht mehr im Inventar liegen, sondern bei den Materialien. Ihr findet die Steine also künftig an dem selben Ort, wo beispielsweise auch eure gesammelten Pflanzen, Erze oder Wiederverwertungs-Kristalle auftauchen. Dafür müsst ihr einfach rechts im Inventar auf Materialien & Werte klicken und dann auf oben auf die Tasche.

In dieser Tasche werdet ihr in Zukunft auch eure Edelsteine finden.

Wann tritt die Änderung in Kraft?

Die Lösung erscheint erstaunlich simpel, doch bis wir davon profitieren können, werden noch einige Wochen ins Land gehen. Die Entwicklerinnen und Entwickler sprachen im Campfire Chat davon, dass die Änderung frühestens mit Season 2 in Diablo 4 aufschlägt.

Bislang warten wir allerdings noch darauf, dass überhaupt Season 1 losgeht. Die soll aber erst Mitte bis Ende Juli beginnen. Eine Diablo 4-Season soll außerdem etwa 3 Monate lang dauern. Bis Season 2 startet und die Gems aus dem Inventar verschwinden, dauert es also noch bis mindestens Oktober 2023.

Was haltet ihr von der Änderung und war sie in euren Augen überhaupt nötig? Habt ihr euch jemals darüber geärgert, dass die Juwelen in Diablo 4 das Inventar verstopfen oder hat euch das nie besonders gestört, weil ihr sowieso jedes Mal direkt in die Hauptstadt teleportiert? Würdet ihr euch wünschen, dass die Änderung früher in Kraft tritt? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare!