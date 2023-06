Diablo 4: Fast alles an den Nightmare Dungeons wird bald besser und Fans lieben es jetzt schon

Upgrade fürs Endgame: Bevor Season 1 startet, bekommen die Nightmare-Varianten viel Liebe.

Am vergangenen Freitagabend sprachen die Entwickler von Diablo 4 beim Campfire Livestream über den aktuellen Zustand des Action-Rollenspiels und geplante Änderungen vor Season 1.

Dabei waren auch die Albtraum-Dungeons ein Thema: Damit sich der Endgame-Content endlich richtig lohnt, plant Blizzard ein dickes Update mit richtig vielen Verbesserungen.

Ihr könnt den kompletten Campfire-Stream hier nachholen. Habt ihr's lieber kurz und kompakt, fassen wir hier die wichtigsten Infos zusammen.

Was ändert sich jetzt?

Insgesamt werden die Nightmare Dungeons von Diablo 4 lukrativer und auch einfacher zugänglich. Die Änderungen sollen noch vor Season 1 live gehen. Im Detail heißt das:

Mehr Erfahrung: Runs durch Albtraum-Dungeons werden mehr XP-Punkte abwerfen. Damit wird die Menge der Erfahrungspunkte deutlich über normalen Dungeons liegen.

Runs durch Albtraum-Dungeons werden mehr XP-Punkte abwerfen. Damit wird die Menge der Erfahrungspunkte deutlich über normalen Dungeons liegen. Besseres Loot: In Albtraum-Dungeons wird es grundsätzlich eine höhere Chance auf seltene Items geben: Die Drop-Chance auf legendäre Items der Stufe Sacred und Ancestral sind erhöht.

In Albtraum-Dungeons wird es grundsätzlich eine höhere Chance auf seltene Items geben: Die Drop-Chance auf legendäre Items der Stufe Sacred und Ancestral sind erhöht. Höherer Komfort: Siegel für Albtraum-Dungeons sind jetzt Schnellreise-Items, mit denen ihr euch einfach sofort zu dem gewünschten Albtraum-Dungeon teleportieren könnt.

Siegel für Albtraum-Dungeons sind jetzt Schnellreise-Items, mit denen ihr euch einfach sofort zu dem gewünschten Albtraum-Dungeon teleportieren könnt. Dungeon Hopping: Habt ihr einen Albtraum-Dungeon erledigt, könnt ihr direkt ein weiteres Siegel einsetzen, um nahtlos zum nächsten zu gelangen.

1:37:30 Diablo 4 Endgame und Seasons: Jetzt muss Blizzard liefern! - mit Jessirocks und Maurice

Wo lag das Problem?

Eigentlich sollten Nightmare Dungeons als Loot-Quelle und idealer Ort fürs Farming funktionieren – taten das bislang aber höchstens notdürftig.

Um schnell an Gold, Items und XP-Punkte zu kommen, waren reguläre Dungeons fast ebenso gut geeignet, was Albtraum-Dungeons den Existenzzweck nahm.

Dazu kamen lange Reisezeiten, da Spieler nur per Pferd dorthin gelangen konnten. Mit den Änderungen greift Blizzard einen der bislang größten Kritikpunkte am Endgame an.

Wie reagieren Diablo-Fans?

Bei Reddit und anderen Social-Media-Kanälen bekommt das geplante Upgrade für die Albtraum-Dungeons viel Lob.

So mancher User ist wegen der Schnellreisefunktion erleichtert: »Das Teleport-System ist sinnvoll und eine Wohltat für den Spielfluss in der Oberwelt und Dungeon-Runner gleichermaßen.«

Andere sehen das Update als Schritt in Richtung Community-Feedback: »Ich finde es super, dass die Entwickler den Erfahrungen der Spieler zuhören. Mehr kann man nicht erwarten!«

Was haltet ihr von den Änderungen an den Nightmare Dungeons? Ist Blizzard eurer Meinung nach mit der Entwicklung von Diablo 4 auf dem richtigen Pfad oder seid ihr mit den Entscheidungen des Teams nicht zufrieden?

Schreibt uns gern eure Meinung unten in die Kommentare!