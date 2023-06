Diablo 4: Eine der größten Fan-Sorgen rund um Season 1 ist jetzt endgültig vom Tisch

Noch einmal jeden Altar von Lilith betatschen? In Diablo 4 bleibt euch das erspart!

Diablo 4 ist inzwischen seit etwas mehr als zwei Wochen erhältlich und inzwischen dürfte ein Großteil der Fans die Story rund um Lilith und ihre Monsterschergen beendet haben. Viel wichtiger wird nun der bevorstehende Start von Season 1 und damit verbundene Spielinhalte. Denn in früheren Serienablegern war es durchaus üblich, dass viele erspielte Fortschritte zurückgesetzt wurden, sobald eine neue Season startete.

Nicht so in Diablo 4. Im Rahmen des ersten Campfire Chat Livestreams haben sich einige Entwickler von Blizzard zu Wort gemeldet und genauer erläutert, welche Spielinhalte beim Wechsel einer Season verlorengehen und welche ihr behaltet. Den Stream könnt ihr euch hier noch einmal in Gänze anschauen:

Jede Menge Ansehen bleibt erhalten

Konkret bestätigt wurden folgende Spielinhalte, die euch auch jenseits einer zu Ende gegangenen Season dauerhaft erhalten bleiben:

Alle Altäre von Lilith bleiben freigeschaltet

Auch die Erkundung der Weltkarte bleibt euch erhalten. Alle Orte, die euer Main bereits besucht hat, bleiben dauerhaft auf der Map aufgedeckt.

Die Wegpunkte zu den Hauptstädten der einzelnen Zonen sind dauerhaft freigeschaltet. Andere Wegpunkte werden zwar zurückgesetzt, aber ihr könnt deren Position auf eurer Karte sehen.

Durch diese nun bestätigten Maßnahmen dürften eure saisonalen Charakter bereits mit einer hohen Menge an Ansehen ins Abenteuer starten, wodurch der Levelprozess pro Season deutlich stressfreier wird und schneller voranschreitet. Auch der nervige Grind wird dadurch reduziert.

Was ist noch zu Season 1 bekannt?

Mitte bis Ende Juli soll Season 1 nach derzeitigem Infostand losgehen. Dauern soll eine Season rund drei Monate. In Season 1 dürft ihr euch unter anderem auf eine komplett neue Quest-Reihe freuen, die nicht die Hauptstory weitererzählt, sondern einen anderen Aspekt von Sanktuario näher beleuchtet.

Um die neuen Inhalte von Season 1 zu spielen, müsst ihr zwingend einen neuen Season-Charakter starten. Immerhin könnt ihr mit dem aber die Kampagne überspringen und so direkt loslegen, sofern ihr die Story bereits ein Mal abgeschlossen habt.

Freut ihr euch bereits auf den Start von Season 1? Oder seid ihr noch immer damit beschäftigt, die Story durchzuspielen? Könnt ihr mit dem Konzept der Seasons überhaupt etwas anfangen oder werdet ihr Diablo 4 nach der Kampagne zur Seite legen, bis ein richtiges Story-Addon erscheint? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!