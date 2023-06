Diablo 4 kann euch unnötig viel Speicherplatz kosten, ohne dass ihr es merkt

Diablo 4 braucht ohnehin viel Speicherplatz, wer aber nicht aufpasst macht die Festplatte voller als notwendig.

Diablo 4 erscheint bereits in wenigen Tagen, und Vorbesteller können das Spiel schon herunterladen, bevor es für sie in der Nacht auf den 2. Juni losgeht. Falls euer Platz auf der Festplatte jedoch begrenzt ist, und ihr schon überlegt andere Spiele zu deinstallieren, dann solltet ihr zuerst überprüfen, ob noch eine Beta-Version von Diablo 4 installiert ist.

Beta kann unnötig Speicherplatz kosten

Wie einer unserer User, LIG21 unter unserem Liveticker anmerkt, deinstallieren sich die verschiedenen Beta-Versionen von Diablo offenbar nicht automatisch. Auch werden die Dateien nicht für eine Installation der Release-Version übernommen. Mit anderen Worten: Solltet ihr an einer der Beta-Phasen teilgenommen haben, könnte die Installation noch immer unnötig eure Festplatte blockieren.

Ihr solltet also in jedem Fall sicherstellen, dass keine Beta-Version von Diablo 4 euren begrenzten Speicherplatz schmälert. Überprüft am besten eure Festplatte auf Ordner, die den Namen Diablo IV - Beta tragen. Wie LIG21 anmerkt, können noch etwa 80 Gigabyte an Dateien herumliegen.

Speicherplatz bei Installation sparen

Falls es euch auch ohne Beta-Installation an Platz auf der Festplatte oder schnellem Internet mangelt, könnt ihr mit einer Einstellung Download und benötigten Speicherplatz von Diablo 4 halbieren. Voraussetzung ist, dass ihr weder in 4K-Auflösung, noch mit den höchsten Grafikeinstellungen spielen wollt. Was ihr genau machen müsst, erklären wir im entsprechenden Artikel.

Euer Download läuft bereits, und ihr wollt euch schon ein wenig ins neue Diablo einlesen? Dann werdet ihr bei uns garantiert fündig:

Habt ihr Diablo 4 vorbestellt und startet heute Nacht bereits mit eurem ersten Charakter in das Action-Rollenspiel? Oder wartet ihr lieber noch ab und kauft euch das Spiel zum Release oder später? Welche Klassen werdet ihr als Erstes ausprobieren, und worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!