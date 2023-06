Diablo 4: Zum Release ist eine altbekannte Klasse euer Favorit, aber das Rennen war knapp

Diablo 4 steht in den Startlöchern. Seit dem 02.06. können sich die ersten Vorbesteller in den Early-Access stürzen und Monsterhorden verprügeln. Die meisten von euch wissen auch schon ganz genau, welche Klasse sie dabei als Erstes spielen wollen. Das haben wir aus einer Umfrage erfahren, an der ihr zahlreich teilgenommen habt.

Nach zwei Beta-Tests, drei für Vorbesteller, hatten die meisten von euch die Gelegenheit, alle 5 Klassen des A-RPGs auszuprobieren. Ihr konntet euch ein eigenes Bild davon machen und euren Favoriten festlegen.

Ganze drei Klassen haben am Ende in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz gekämpft. Aber da es nur einen Gewinner geben kann, haben die Fans der Elementarmagie unter euch sich durchsetzen können.

Wie sich Diablo 4 spielt, zeigen wir euch in einem Ersteindrucksvideo:

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Der Favorit aus der Vorbesteller-Beta kehrt zurück

Mit einem knappen Vorsprung von nur 4 % schaffte es die Zauberin, den ersten Platz in unserem Ranking zu erobern. Die Klasse hat bereits bei unserer Umfrage zu der Vorbesteller-Beta das Ranking angeführt. Später, während der Open Beta wurde sie vom Totenbeschwörer und Druiden auf Platz 3 verbannt und kämpft sich nun aber wieder nach oben.

Die Zauberin ist eine der Klassen, die in der Tradition der Diablo-Franchise verankert sind. Sie spezialisiert sich auf elementare Magie und Builds wie Chain Lightning Sorc oder Meteorb Sorc hat so mancher von euch sicher früher beim Grinden genutzt.

Der Kampf um den zweiten Platz fiel noch knapper aus. Mit weniger als 100 Stimmen Vorsprung setzte sich die Jägerin am Ende durch. Die schnelle Klasse, die sowohl im Nah- als auch im Fernkampf richtig austeilen kann, hat euch während der Beta gut gefallen.

Von dem, was ich in den ersten zwei Betas [...] ausprobiert habe, hat mir vom Stegreif weg eigentlich nur die Jägerin so richtig gut gefallen - schnell, beweglich, gute DPS, cooles Erscheinungsbild - passt alles, daher wir die wohl auch mein Hauptcharakter werden. [...] Zoey1983

Nur ganz knapp hinter der Jägerin folgt der Druide, der Blizzard während der Beta-Phasen viele Nerven gekostet hat. Euch hingegen haben die Probleme des Druiden wenig gestört. Im Gegenteil, in den Kommentaren habt ihr uns mitgeteilt, dass ihr den Druiden in Diablo 3 vermisst habt und euch freut, dass er nun seine Rückkehr feiert.

Die Zukunft nach dem Release sieht für den Druiden sogar sonniger aus. Ein Diablo-Experte hält ihn für die beste Klasse.

Druide. Da auch mein Hauptcharakter in Diablo 2 und die Klasse, die ich in Diablo 3 vermisst habe. Und da ich nicht nach Meta oder Guides spiele und auch keine Rennen mitmache, bin ich völlig frei bei meiner Wahl. Cullonde82

Druide, genauer gesagt grüner Werbär. There is no other choice. PukerattheUnclean

Auch wurde in den Kommentaren der Wunsch nach einem Paladin geäußert, einer Klasse, von der in Diablo 4 bisher leider jede Spur fehlt. Es besteht aber noch die Hoffnung, dass diese oder zumindest eine ähnliche Klasse in Zukunft nachgereicht wird. Wir drücken euch die Daumen!

Hattet ihr das Ergebnis der Umfrage so erwartet oder kommt es überraschend? Mit welcher Klasse werdet ihr zum Early Access oder zum Launch durchstarten? Erzählt uns von euren Plänen in den Kommentaren, wir freuen uns schon drauf!