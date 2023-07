Diablo 4 hat ein zu kleines Inventar und Schuld ist wohl die Shared World

Truhe und Inventar platzt aus allen Nähten? Einem Fix steht die Shared World im Weg.

Momentan gibt es viele Bereiche, die bei Diablo 4 im Argen liegen. Gerade zum Start von Season 1 gibt es massenhaft Beschwerden über das Klassenbalancing. Doch schon seit dem Release wird sich auch über den geringen Inventar-Platz echauffiert.

Vielen Spielerinnen und Spielern geht einfach zu schnell der Raum für neue Helme, Schwerter, Hosen oder Ohrringe aus. Auch die Truhe im Gasthaus hilft nur eine kurze Zeit lang aus. Zumindest, wenn ihr gerne Aspekte oder Items für andere Builds oder neue Charaktere hortet.

Ein Fix erscheint von außen betrachtet recht simpel, man braucht eben einfach nur mehr Item-Felder. Doch in einem Tweet erklärt Associated Game Director Joe Piepiora nun, dass das ganze komplizierter ist:

Die große Neuerung ist das Problem

Im Tweet erklärt Piepiora, dass mehr Platz im Inventar zu Problemen bei der Performance führen kann. Laut des Game Directors soll Diablo 4 immerhin jedes Mal das gesamte Inventar einer anderen Person laden, sobald ihr dieser Person in der offenen Welt begegnet.

Das Team arbeitet zwar aktiv daran, das Inventar zu vergrößern, muss aber eben dabei sehr bedacht vorgehen, um nicht plötzlich die Bildrate zu zerlegen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ohne die zur Pflicht gewordene Shared World deutlich leichter neuer Inventarplatz möglich sein sollte.

Das wird Gegnern dieser Design-Entscheidung natürlich etwas neuen Zunder geben, die sich eigentlich ein Diablo komplett ohne aufgezwungenen Multiplayer gewünscht hätten.

Auf Reddit wird allerdings bereits munter diskutiert, ob das wirklich der Grund für die langsame Umsetzung sein kann. Etwa sei es ja überhaupt nicht notwendig, jedes Mal das gesamte Inventar anderer Spielerinnen oder Spieler zu laden.

Was denkt ihr über die Aussage des Game Directors? Könnt ihr die Begründung nachvollziehen oder stört euch etwas an der Aussage? Habt ihr eigene Vorschläge, wie das Platzproblem leichter gelöst werden könnte? Und ärgert ihr euch überhaupt über die Shared World oder haltet ihr die Neuerung für eine gute Entscheidung? Schreibt es in die Kommentare!