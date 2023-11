Diablo 4 könnt ihr ab jetzt kostenlos auf Steam spielen - aber die Uhr tickt

Diablo 4 ist für einige Tage kostenlos spielbar, allerdings mit einer Begrenzung.

Diablo 4 konnte sich zum Release über hervorragende Wertungen freuen und eine Rückkehr zu alter Größe schien in greifbarer Nähe. Nachdem Spielerinnen und Spieler jedoch mehr Zeit in das Rollenspiel investiert hatten, zeigten sich erste Brüche. Große Kritik gab und gibt es etwa am Endgame, dem Balancing, dem Ingame-Store und den Seasons.

Falls ihr vor Diablo 4 deshalb bisher zurückgeschreckt seid, habt ihr nun die Gelegenheit, das Rollenspiel über Steam kostenlos auszuprobieren, und euch eine eigene Meinung zu bilden.

Wie lange geht die Aktion?

Noch bis zum 28. November habt ihr die Gelegenheit, das Spiel kostenlos herunterzuladen und auf Monsterjagd zu gehen. Genaue Uhrzeiten zum Ende der Aktion sind aktuell noch nicht bekannt. Bis zum Ende der Aktion ist Diablo 4 übrigens bei Steam auch um 40 Prozent reduziert im Angebot. Falls euch das Spiel gefällt, könnt ihr es also gleich günstiger bekommen.

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Was kann ich spielen?

Zwar habt ihr relativ viel Zeit, um Diablo 4 auszuprobieren, doch gibt es eine Begrenzung. Euer Charakter steigt nämlich in der kostenlosen Version nur bis Level 20 auf, danach ist Schluss mit neuen Fähigkeiten. Schnelle Spielerinnen und Spieler erreichen diese Stufe schon in wenigen Stunden. Immerhin könnt ihr euch in Sanktuario aber frei bewegen, Monster erledigen und jede Quest annehmen, die euch beliebt.

Falls ihr noch mehr über Diablo 4 lesen möchtet, und euch etwa für die kommende Erweiterung, das problematische Endgame oder das aktuell laufende Event im Rollenspiel interessiert, dann werdet ihr bei uns fündig:

Habt ihr bisher vor dem Kauf von Diablo 4 zurückgeschreckt, würdet euch aber grundsätzlich für das Action-Rollenspiel interessieren? Werdet ihr die Kostenlos-Aktion nutzen, um das Spiel endlich mal auszuprobieren? Oder besitzt ihr das neue Diablo schon, und könnt es anderen empfehlen oder davon abraten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!