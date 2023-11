Diablo 4: Neue Bilder zur kommenden Erweiterung zeigen, wie düster und majestätisch der Dschungel wird

Mit Vessel of Hatred geht's bei Diablo 4 ins Grüne. Fiedlich ist es dort allerdings nicht.

Anfang November hat Blizzard auf der Blizzcon 2023 die erste große Erweiterung für Diablo 4 angekündigt. Sie trägt den Namen Vessel of Hatred und soll 2024 erscheinen. Dazu wurde auch ein kurzer Teaser-Trailer veröffentlicht, der jedoch nicht allzu viel verrät.

Das bekannte Material wurde nun über den offiziellen X-Account von Diablo 4 (ehemals Twitter) um vier Bilder ergänzt. Diese teasern nicht nur die Geschichte an, sondern zeigen auch erste Teile der neuen Spielwelt.

Es wird düster und majestätisch

Der Post verrät, dass das neue Gebiet der Erweiterung Nahutu heißen wird. Passend dazu wurden drei Bilder hochgeladen, die erste Eindrücke zum Dschungelgebiet liefern sowie ein weiteres, das eine düstere Person zeigt. Diese trägt einen mysteriösen Gegenstand in der Hand.

Offenbar werdet ihr es in Vessel of Hatred nicht nur mit Pflanzen und wilder Natur zu tun bekommen, sondern auch mit großen und eindrucksvollen Tempeln, die auf eine Zivilisation hindeuten. Falls ihr nicht genug von den Bildern bekommen könnt, seht hier den bereits angesprochenen Teaser-Trailer von der Blizzcon 2023:

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Was ist Vessel of Hatred ?

Viele Informationen gibt es zu Vessel of Hatred noch nicht. Ihr begebt euch in ein hassverseuchtes Dschungel-Reich und schnetzelt, was das Zeug hält. Außerdem wird es eine neue Klasse geben, die noch nie zuvor in einem Diablo-Spiel aufgetaucht ist. Weitere interessante Beiträge zu Diablo findet ihr hier: