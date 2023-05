Diablo 4 erklärt in Kürze per Livestreams mehr zu den Seasons, so seid ihr dabei

Ein neuer Livestream soll einen tiefergehenden Einblick in die Zukunft von Diablo 4 nach Launch werfen.

Diablo 4 kommt so langsam gefühlt mit Barbarensprüngen näher, Anfang Juni wird das nächste Kapitel der berühmten Serie aufgeschlagen. Doch zuvor lädt Blizzard nicht nur zu einem letzten Beta-Wochenende ab dem 12. Mai, sondern bereits davor noch zu einem erneuten Livestream am kommenden Mittwoch ein.

Wann? Am Mittwoch, 10. Mai, ab 20 Uhr deutscher Zeit

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-, sowie Blizzards Diablo-Youtube Kanal.

Worum gehts? Es wird laut Ankündigung auf Twitter mehr zu den Seasons als Post-Launch Service sowie zum Battlepass erzählt. Aber: Es werden keine spezifischen Details zur ersten Season an sich, also zum Beispiel das Thema, verraten. Dies behält sich Blizzard für die Zeit nach Launch vor.

Wer wird dabei sein? Während des Livestreams werden gleich mehrere Entwickler des heiß ersehnten Action-Rollenspieles anwesend sein und hoffentlich reichlich Informationen preisgeben.

Diablo-Franchise General Manager Rod Fergusson

Associate Game Director Joseph Piepiora

Associate Community-Director Adam Fletcher

Kommende Beta und Release

Am Freitag, dem 12. Mai, um 21 Uhr, startet die dritte und letzte Beta zu Diablo 4. Mit dem Server Slam-Wochenende erhaltet ihr bis zum 14. Mai erneut die Gelegenheit, das Action-Rollenspiel vor dem finalen Release zu spielen. Alle Infos zur Mai-Beta haben wir in einem eigenen Artikel für euch gesammelt. Herauskommen wird Diablo 4 am 6. Juni 2023 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4.

Werdet ihr beim Livestream dabei sein, um mehr über die Seasons zu erfahren oder beschäftigt ihr euch derzeit gedanklich noch nicht mit dem, was irgendwann nach Launch relevant wird? Hauptsache erst mal die Kampagne zocken? Und welche Arten von Seasons würdet ihr euch wünschen? Habt ihr schon, mit den Erfahrungen der Betas im Rücken, erste Ideen für passende Themen? Schreibt uns eure Gedanken und Ideen gerne in die Kommentare!