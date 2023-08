Diablo 4 bekommt nach heftiger Kritik jetzt einen neuen Season-Chef

Neue Seasons von Diablo 4 entstehen unter neuer Verantwortung.

Offenbar plant Blizzard Seasons von Diablo 4 in Zukunft etwas zu optimieren. Wie aus inzwischen wieder entfernten Stellenangebot hervorgeht, suchte das Studio kurzzeitig nach einem Season-Manager in führender Position.

Was normalerweise nach gängiger Praxis klingt, wird unter den aktuellen Umständen allerdings deutlich interessanter. Immerhin wurde Blizzard zuletzt für ihren Umgang mit Season 1 und dem dafür nachgereichten Patch 1.1 äußerst scharf kritisiert. Das weckt natürlich die Frage, ob die Stellenausschreibung eine direkte Reaktion auf die harsche Kritik aus der Community darstellt.

Das soll der neue Chef leisten

Bei der Position handelt es sich einem Screenshot von Gamerant nach um einen sogenannten Lead Season Designer. Was von der neuen Besetzung exakt erwartet wird, lässt sich aus dem Stellenangebot nicht herauslesen, es wird aber nach einem sehr erfahrenen Designer gesucht, mit mindestens fünf Jahren Erfahrung und zwei Jahren in einer führenden Position.

Bei Blizzard wurde kurzzeitig nach einem Leitenden Season Designer gesucht, inzwischen wurde die Stelle aber wohl schon besetzt.

Anhand des Titels der neuen Position wird allerdings sehr deutlich, dass es sich um einen Season-Chef handelt, der höchstwahrscheinlich die zukünftigen Seasons von Diablo 4 maßgeblich prägen wird. Eine durchaus wichtige Position, immerhin wird sich Diablo 4 nach dem Release in erster Linie komplett um die neuen Seasons drehen.

Ein gutes oder schlechtes Zeichen?

Aus der Stellenausschreibung lässt sich nicht ableiten, ob es sich um eine komplett neue und gar frei gewordene Position handelt. Zumindest ist öffentlich bislang kein Entwickler und keine Entwicklerin bekannt gewesen, die diese Rolle bei Diablo 4 erfüllt hätte.

Auf der anderen Seite erscheint es überraschend kurzfristig für Blizzard, jetzt erst eine solche Position auszuschreiben. Immerhin läuft die erste Season bereits seit einigen Wochen. Ob der neue Lead Designer wirklich auf die Kritik der Community zurückgeht, lässt sich ebenfalls nur mutmaßen.

Es wäre zumindest ein überraschender Schritt, immerhin betraf der heftigste Teil der Kritik eigentlich den großen Patch 1.1 und weniger die Season-Mechaniken an sich - auch wenn sich hier viele Fans ebenfalls mehr gewünscht hätten.

Was denkt ihr darüber? Glaubt ihr, Blizzard reagiert hier aktiv auf die Kritik aus der Community oder ist es eher purer Zufall, dass ausgerechnet jetzt eine solche Position geschaffen beziehungsweise neu besetzt wird? Was erhofft ihr euch von diesem Schritt? Denkt ihr, der neue Season-Chef kann Diablo 4 in eine gute Zukunft führen? Schreibt es in die Kommentare!