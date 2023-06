Diablo 4: Neuer Charakter für jede Season - Gutes Feature oder Zeitverschwendung?

Jeder, der schon über einen längeren Zeitraum Action-RPGs wie Diablo oder Path of Exile gespielt hat, kennt das Reset-System. Wer bei den Aktivitäten einer neuen Season mitmachen will, muss sich einen neuen Charakter erstellen. Alte Charaktere werden dazu nicht zugelassen.

Diablo 4 bildet damit daher keine Ausnahme. Die erste Season des Spiels soll bereits im Juli live gehen und wer sie spielen will, muss sich einen neuen saisonalen Charakter erstellen.

In der Diablo-Community wird dieser Reset gerade so hitzig diskutiert, wie die Temperaturen draußen es gerade erlauben. Wir wollen daher von euch wissen: Was haltet ihr davon? Sollte man zu jeder neuen Season einen neuen Charakter anfangen oder nicht?

1:37:30 Diablo 4 Endgame und Seasons: Jetzt muss Blizzard liefern! - mit Jessirocks und Maurice

Wie funktioniert der Reset?

Insgesamt soll es in Diablo 4 pro Jahr vier unterschiedliche Seasons geben, die neuen Content mit sich bringen. Dazu gehören unter anderem:

Kostenlosen, beschleunigten und Premium-Battle Pass

Neue kosmetische Gegenstände

Saisonale Aufgaben und Mechaniken, etc.

Sobald die erste Season also gestartet ist, werden eure existierenden Charaktere in die »Eternal Realm« verschoben, wo sie weitergespielt werden können. Wer aber die saisonalen Inhalte spielen will, muss sich einen neuen Charakter auf dem »Seasonal Realm« erstellen.

Obwohl es sich um keine neue oder völlig überraschende Nachricht handelt, reagierte ein Teil der Fans mit Unverständnis und Ablehnung. Laut dieser Gruppe handelt es sich dabei um eine veraltete Mechanik, die nur existiert, um die Zeit der Spieler zu verschwenden. Auch Fabiano findet den Zwang zum neuen Charakter nicht toll:

Das Gegenlager argumentiert aber, dass die Erstellung eines neuen Charakters bei jeder Season zu Diablo einfach dazu gehört. Es dient als frischer Start in die neuen Inhalte, der allen in den Leaderboards eine faire Chance gibt. Außerdem neigt man dann eher dazu, etwas Neues auszuprobieren, sei es eine andere Klasse oder einen anderen Build.

Aber wie seht ihr das? Ist die Erstellung neuer Charakter beim Season-Beginn notwendig oder nicht mehr zeitgemäß? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir freuen uns schon drauf!