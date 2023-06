Diablo 4: Neuer Glitch verspricht Gold und XP ohne Ende, so funktioniert er

Mit diesem Trick regnet es in Diablo 4 Loot und XP.

Stellt euch Folgendes vor: Ihr könnt in Diablo 4 einfach an ein und derselben Stelle stehen bleiben, aber trotzdem unendlich viele Monster erledigen und so riesige Mengen von Erfahrungspunkten, Items und Gold sammeln.

Klingt vielleicht nicht allzu spannend, ist aber extrem effektiv – und ein neu entdeckter Glitch macht das gerade möglich. Wir verraten euch, wie er funktioniert.

So geht der Glitch

Eigentlich sind die meisten Keller in Diablo 4 in einer Minute abgehakt. Mit einem Trick könnt ihr aber dafür sorgen, dass hier eine nicht enden wollende Welle von Feinden erscheint.

Als Vorgeschmack, wie das Ganze in der Praxis aussieht, gibt’s hier ein Video von Reddit-User Ryulen:

Wie ihr sehen könnt: Es erwarten euch massenhaft Items und 30 bis 40 Millionen Erfahrungspunkte pro Stunde, Spieler nennen den Glitch scherzhaft schon Diablo-3-Modus - in Anlehnung an die Großen Nephalemportale, an deren Ende eine Loot-Explosion oft den ganzen Bildschirm füllte.

Wie funktioniert der Glitch? Diesen Trick zum Laufen zu bringen, ist etwas … tricky. Auf YouTube hat RoyalkubsTV eine ausführliche Anleitung erstellt, die wir für euch hier noch einmal in Textform zusammenfassen.

Nutzung auf eigene Gefahr! Bei dem beschriebenen Glitch handelt es sich um einen Exploit der Spielmechaniken, der eine Account-Sperre nach sich ziehen könnte. Wenn ihr keinen Ban riskieren wollt, solltet ihr ihn auf keinen Fall nachmachen.

Betretet einen beliebigen Keller und prüft, ob es hier ein Ereignis mit zu rettenden Geiseln gibt.

Sollte das nicht der Fall sein: Setzt den Keller zurück, indem ihr euch ein- und ausloggt oder einen anderen Keller aufsucht.

Wenn es ein Geiselereignis gibt, geht kurz weg und lasst die Feinde die Geiseln töten.

Versammelt jetzt alle Feinde und wartet, bis der Timer auf wenige Sekunden heruntergelaufen ist.

Tötet all die versammelten Feinde, sobald der Timer genau 0:00 Sekunden erreicht.

Bei Erfolg wird das Ereignis beendet und eine Truhe gespawnt, aber die Feinde erscheinen trotzdem weiter - und das so lange ihr wollt.

Diese Methode funktioniert natürlich auch überall dort, wo ihr das Geisel-Event sonst noch finden könnt, etwa in Albtraumdungeons. Allerdings bieten die Keller den Vorteil, dass ihr hier jederzeit in die Stadt teleportieren, Loot verkaufen und wiederkommen könnt. Wenn ihr dafür nicht mehr als drei Minuten benötigt, läuft der unendliche Monster-Spawn so lang weiter, wie ihr mögt.