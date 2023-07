Diablo 4 hat neuen Patch: Das steckt in Update 1.1.0c

Ein neuer Patch für Diablo 4 ist erschienen, bringt jedoch vor allem kleine Änderungen.

Diablo 4 erste Season läuft und stößt auf geteiltes Feedback. Derweil Blizzard hinter den Kulissen sicher an größeren Änderungen schraubt, wie sie ja zum Beispiel im jüngsten Campfire-Stream in Aussicht gestellt haben, ist erstmal ein kleines Update live gegangen: 1.1.0c.

Was bringt der Patch?

Das Highlight des Updates ist dabei ein eingelöstes Versprechen. Denn Blizzard kündigte vor einigen Tagen an, daran zu arbeiten, ein versehentliches Einlösen des Battle Pass, der mit der Digital Deluxe und der Ultimate Edition kommt, zu erschweren. Das haben sie nun getan. Die Aktivierung des Premium Battle Pass muss fortan durch ein Pop-Up bestätigt werden.

Und um einen Fehler durch versehentliche Eingaben auszuschließen, ist im Battle Pass-Menü die Schaltfläche, die der Controller als erste auswählt, fortan standardmäßig die Schaltfläche »Saisonreise«. Zudem wurde die Stabilität des Clienten verbessert, sodass einige Fälle von möglichen Abstürzen behoben sein dürften.

Weitere interessante Punkte, wenn auch eher Details für Experten, sind:

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Bewegungen mit bestimmten Controllern oftmals nicht richtig funktionierten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einigen Fokus-Nebenhandgegenständen nur einmal ein Aspekt eingeprägt werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Saisonreise Grausige Belohnung wiederholt werden konnte, indem dieselbe Beute fallen gelassen und wieder aufgehoben wurde.

Bei letzterem Punkt handelt es sich um einen Fix für einen Exploit, der dabei helfen konnte, die Saisonreise sehr schnell abzuschließen.

