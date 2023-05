Ihr könnt Diablo 4 nicht offline spielen und das sorgt bei Spielern für Kritik

Vermutlich friert Liliths Hölle eher zu als Diablo 4 einen Offline-Mode bekommt.

Diablo 4 setzt auf Always Online. Es ist nicht möglich, das Rollenspiel offline zu spielen – und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, obwohl viele Fans der Reihe es sich wünschen. Auch jetzt noch, kurz vor dem Release am 6. Juni, gibt es Kritik daran.

Offline-Modus in Zukunft? Freut euch lieber nicht drauf

Zum Start steht definitiv fest: Ihr könnt Diablo 4 nicht offline spielen. Auch wenn ihr solo unterwegs seid, werdet ihr an gewissen Orten der Map (zum Beispiel der Hauptstadt) auf andere Spielerinnen und Spieler treffen. Auch bei Events und Quests in der Oberwelt kann es sein, dass ihr euch in einer Gruppe wiederfindet.

Ausstellen lässt sich das Multiplayer-Feature nicht, das Spiel ist komplett um diese Shared World und die Online-Funktionen herum konstruiert. Daher halten wir für extrem unwahrscheinlich, dass ein offizieller Offline-Modus später kommt – den gab es bei Diablo 3 (außer bei der Switch-Version) und Diablo Immortal ja auch nicht mehr.

Dazu kommt der noch nicht im Detail enthüllte Ingame-Shop und der Live-Service-Aspekt mit den regelmäßigen Seasons, Patches und so weiter. All das gehört zu Blizzards erklärter Vision für Diablo 4 und ihr solltet nicht erwarten, dass sie davon abrücken.

59:06 Diablo 4 spaltet die Massen

Fans haben starke Meinungen dazu

Vor allem bei Reddit wird schon seit dem Reveal von Diablo 4 über den fehlenden Offline-Modus diskutiert. Dabei gibt es durchaus kontroverse Meinungen.

Auf der einen Seite wünschen sich viele Fans eine reine Singleplayer-Erfahrung, die sich jederzeit pausieren lässt und nicht von der Gnade des Internetanbieters abhängt. Einige fühlen sich auch von der Shared World um ihre Immersion gebracht. User narnach schreibt etwa:

Dass Diablo 4 mir Multiplayer aufzwingt wie ein MMO bedeutet, ich bin gezwungen mit Leuten zu interagieren statt mich in der Story zu verlieren. Dass Mitspieler Party-Invites spammen, hängt mir ziemlich schnell zum Hals raus.

Allerdings ist den meisten auch klar, dass der Offline-Modus wohl nur ein ferner Traum bleiben wird. Den Hauptgrund dafür sehen viele im Ingame-Shop. »Wenn das Spiel offline läuft, verliert das Marketing-Team die Macht über uns«, drückt es User throwaway54955432111 aus.

An der anderen Front gibt es auch diejenigen, die Online-Features begrüßen, zum Beispiel weil sie sich sonst um die Ingame-Wirtschaft sorgen. peterpaulrubens beschreibt seine Gedanken bei Reddit so:

Der Trade-Off bei Offline-Modi ist halt, dass viel zu viel Code clientseitig liegt und das macht es Hackern leichter, ihn zu zerlegen und Exploits zu finden. So bekommt man Bots, Duplikate und gehackte Items.

Allerdings sind auch viele reine Online-Spiele von Hacks, Bots und Betrügereien betroffen, eine Sicherheitsgarantie ist ein fehlender Offline-Modus also nicht.

Auf welcher Seite der Debatte steht ihr? Wie habt ihr die Shared World in den Betas erlebt – störend, gar nicht wahrgenommen oder sogar cool?